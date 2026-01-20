Çamaşır Makinesine Sığmayan Yorganları Temizlemenin Kolay Bir Yolu Varmış!

Bu soruya cevabınız muhtemelen hayır. Yorgan ve battaniye gibi hacimli eşyalar söz konusu olduğunda makinelerde zorluklar yaşanabiliyor. Yorganı çamaşır makinesine atmak, makinede hasara, sızıntıya neden olabilir, ayrıca yorgan malzemesi yıkama sırasında çok su çektiği için ıslak kalma ve küflenme riskini de beraberinde getirir.

Öncelikle makinelerinizi korumak için yapabileceğiniz bir yöntem var: Elde yıkama. Yorganlarınızı içi su dolu bir küvette veya leğende yıkayabilirsiniz. Böylece hem yorganın kumaşı hem de içi eşit şekilde temizlenir. Fakat elinizde yıkarken de ovalama yapmayın, suya bastırma hareketi yapın! Bu hareket, lifleri korur ve kirin sudan ayrılmasını sağlar.