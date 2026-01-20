Çamaşır Makinesine Sığmayan Yorganları Temizlemenin Kolay Bir Yolu Varmış!
Kış aylarında sıklıkla kalın yorganlar ve battaniyeler kullanıyoruz. Yazın kullandığımız nevresimleri ve örtüleri yıkamak oldukça kolay. Fakat yorganlar ve battaniyeler için aynı durum söz konusu değil. Bazı çamaşır makinelerinde yorgan programı bulunur ancak bu programda bile hem yorganın formu bozulabilir hem de makinenize yorganı sığdırmak zor olabilir.
Peki çamaşır makinesine sığmayan yorgan nasıl yıkanır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorganınızı çamaşır makinesinde yıkayabiliyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki yorgan yıkamadan nasıl temizlenir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın