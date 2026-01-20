onedio
Çamaşır Makinesine Sığmayan Yorganları Temizlemenin Kolay Bir Yolu Varmış!

Dilara Bağcı Peker
20.01.2026 - 09:30

Kış aylarında sıklıkla kalın yorganlar ve battaniyeler kullanıyoruz. Yazın kullandığımız nevresimleri ve örtüleri yıkamak oldukça kolay. Fakat yorganlar ve battaniyeler için aynı durum söz konusu değil. Bazı çamaşır makinelerinde yorgan programı bulunur ancak bu programda bile hem yorganın formu bozulabilir hem de makinenize yorganı sığdırmak zor olabilir.

Peki çamaşır makinesine sığmayan yorgan nasıl yıkanır?

Kaynak

Yorganınızı çamaşır makinesinde yıkayabiliyor musunuz?

Bu soruya cevabınız muhtemelen hayır.  Yorgan ve battaniye gibi hacimli eşyalar söz konusu olduğunda makinelerde zorluklar yaşanabiliyor. Yorganı çamaşır makinesine atmak, makinede hasara, sızıntıya neden olabilir, ayrıca yorgan malzemesi yıkama sırasında çok su çektiği için ıslak kalma ve küflenme riskini de beraberinde getirir. 

Öncelikle makinelerinizi korumak için yapabileceğiniz bir yöntem var: Elde yıkama. Yorganlarınızı içi su dolu bir küvette veya leğende yıkayabilirsiniz. Böylece hem yorganın kumaşı hem de içi eşit şekilde temizlenir. Fakat elinizde yıkarken de ovalama yapmayın, suya bastırma hareketi yapın! Bu hareket, lifleri korur ve kirin sudan ayrılmasını sağlar.

Peki yorgan yıkamadan nasıl temizlenir?

İskandinav yöntemi olarak bilinen bu temizlik yöntemi, aslında çok basit. Tek yapmanız gereken, yorganınızı açık havada havalandırmak. Sarah Jubb isimli bir uzman, 'Soğuk ve kuru hava nemi etkili bir şekilde uzaklaştırarak bakteri birikimini ve sarı lekelerin, küf kokularının hatta küf oluşumunun önlenmesini sağlıyor.' diyor. 'Üstelik güneş ışığı doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir ve lekelerin çıkarılmasına yardımcı olabilir.'

Kışın yorganı dışarıda havalandırmak, güneş ışığının antimikrobiyal etkileri sayesinde mikropların azalmasına yardımcı olurken, soğuk hava da bakteri gelişimini engeller. Yorganınız kalınlaşmaya veya düzleşmeye başladıysa, dışarıda havalandırmak dolguyu kabartarak topaklanmayı önlemeye yardımcı olur ve bu da geceleri daha sıcak kalmanızı sağlar.

