Hobisini İşe Dönüştürdü, Şimdi Tanesini Servet Değerinde Satıyor!

49 yaşındaki Ali Öztürk, iş hayatının yanında çocukluğundan gelen antika merakını da profesyonel koleksiyonculuğa dönüştürdü. Öztürk'ün kısa sürede bir araya getirdiği koleksiyonda biblolardan Avrupa menşeli porselenlere kadar pek çok çeşit ürün yer alıyor. Envanterin en dikkat çeken bölümünde de çakmaklar bulunuyor.

Öztürk, antika merakının çocukluk yıllarına dayandığını ancak o dönem imkanların kısıtlı olduğunu söylüyor. Son yıllarda bu ilgisine daha fazla vakit ayırdığını belirten Öztürk, 'Antika merakı çocukluktan gelen bir heves, tutku. Çocukluğumuzda da ufak ufak toplardık ama son zamanlarda işler biraz rölantiye girince, biraz daha inzivaya çekilince toplama fırsatı bulduk. Çocukluktan gelen bir özlem ve heves vardı. Gençken maddi imkanlar sınırlı oluyor, yaş ilerledikçe biraz daha rahatlıyor. Şimdi yavaş yavaş hevesimizi gidermek için almaya başladık. Alıyoruz, hevesimizi giderince satıyoruz, yerine başka heves ettiğimizi koyuyoruz. Bu şekilde bir döngü oluştu' diyor.