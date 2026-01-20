Hobisini İşe Dönüştürdü, Şimdi Tanesini Servet Değerinde Satıyor!
Hobisini işe dönüştürdü, şimdi tanesini servet değerinde satıyor! Kocaeli'de çocukluk yıllarından gelen antika merakını profesyonel bir tutkuya dönüştüren Ali Öztürk, koleksiyonunda nadide parçalara yer veriyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu işle ilgilenen Öztürk, 2 binden fazla objeyi bir araya getirdi.
Üstelik bu objelerden bazıları, servet değerinde.
Biblolar, saatler, model arabalar, porselenler...
Koleksiyondakilerin fiyatı, ürünlerin nadirliğine göre değişiyor.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
