Hobisini İşe Dönüştürdü, Şimdi Tanesini Servet Değerinde Satıyor!

Dilara Bağcı Peker
20.01.2026 - 10:06

Hobisini işe dönüştürdü, şimdi tanesini servet değerinde satıyor! Kocaeli'de çocukluk yıllarından gelen antika merakını profesyonel bir tutkuya dönüştüren Ali Öztürk, koleksiyonunda nadide parçalara yer veriyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu işle ilgilenen Öztürk, 2 binden fazla objeyi bir araya getirdi.

Üstelik bu objelerden bazıları, servet değerinde.

Biblolar, saatler, model arabalar, porselenler...

49 yaşındaki Ali Öztürk,  iş hayatının yanında çocukluğundan gelen antika merakını da profesyonel koleksiyonculuğa dönüştürdü. Öztürk'ün kısa sürede bir araya getirdiği koleksiyonda biblolardan Avrupa menşeli porselenlere kadar pek çok çeşit ürün yer alıyor. Envanterin en dikkat çeken bölümünde de çakmaklar bulunuyor.

Öztürk, antika merakının çocukluk yıllarına dayandığını ancak o dönem imkanların kısıtlı olduğunu söylüyor. Son yıllarda bu ilgisine daha fazla vakit ayırdığını belirten Öztürk, 'Antika merakı çocukluktan gelen bir heves, tutku. Çocukluğumuzda da ufak ufak toplardık ama son zamanlarda işler biraz rölantiye girince, biraz daha inzivaya çekilince toplama fırsatı bulduk. Çocukluktan gelen bir özlem ve heves vardı. Gençken maddi imkanlar sınırlı oluyor, yaş ilerledikçe biraz daha rahatlıyor. Şimdi yavaş yavaş hevesimizi gidermek için almaya başladık. Alıyoruz, hevesimizi giderince satıyoruz, yerine başka heves ettiğimizi koyuyoruz. Bu şekilde bir döngü oluştu' diyor.

Koleksiyondakilerin fiyatı, ürünlerin nadirliğine göre değişiyor.

Dükkanda çakmaklar 2 bin ila 100 bin, biblolar bin ila 50 bin, porselenler ise 500 ila 15 bin lira arasında alıcı buluyor.

Öztürk, koleksiyonunda farklı ülkelerden gelen ürünlerin de olduğunu ve bazı ürünlerin tarihinin 100 yılı geçtiğini belirtiyor: 'Fransa, İtalya, Belçika ve Almanya'dan gelen ürünler var. Sanat tarihi açısından bakıldığında 150-200 yıllık biblolarımız da var, 20-30 yıllık olanlar da. Net bir tarih vermek zor, oldukça karışık ve çeşitli. Mesela 200 yıllık biblo da mevcut. Uygun fiyatlı, koleksiyonluk saat bulduğumuzda onları da koleksiyonumuza katıyoruz. Şu an toplamda 10-15 civarında saat var. Şu an ilgi alanım daha çok çakmak olduğu için çakmağa yöneldik ama bu işlerde heves değişebiliyor. Saate ilgi artarsa, o da çoğalabilir. Çakmaklarda genelde Fransa ve İngiltere başrolde. Dupont, Cartier gibi markalar ağırlıklı. Ronson gibi İngiliz markalar da var.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
