Psikoloji Profesörü Duygusal Destek İçin Tavuğuyla Seyahat Ediyor: “Duygularımı Anlıyor”

Üzgün olduğu anlarda hayvanın sessizce yanına uzandığını ve adeta ne olduğunu anlamaya çalıştığını dile getiren akademisyen bunun kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söylüyor. Günlük yaşamında da birlikte vakit geçirebilmek için tavuğu adına özel bir bez tasarladığını ve şehir içinde de zaman zaman yanında gezdirdiğini aktarıyor.