onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikoloji Profesörü Duygusal Destek İçin Tavuğuyla Seyahat Ediyor: “Duygularımı Anlıyor”

Psikoloji Profesörü Duygusal Destek İçin Tavuğuyla Seyahat Ediyor: “Duygularımı Anlıyor”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 11:21

Kanada’da görev yapan bir psikoloji profesörü, günlük yaşamında kendisine eşlik eden sıra dışı bir duygusal destek hayvanıyla gündeme geldi. Sahiplendiği tavuğunun duygularına karşı son derece hassas olduğunu belirten akademisyen, bu bağın hem kişisel yaşamında hem de mesleki çalışmalarında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Detaylar içeriğin devamında...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanada’da görev yapan bir psikoloji profesörü, günlük yaşamında kendisine eşlik eden sıra dışı bir terapi hayvanıyla dikkat çekti.

Kanada’da görev yapan bir psikoloji profesörü, günlük yaşamında kendisine eşlik eden sıra dışı bir terapi hayvanıyla dikkat çekti.

Duygusal destek amacıyla yanında taşıdığı tavuğunun kendi duygularını anlayabildiğini söyleyen akademisyen, bu deneyimin hem kişisel hem de akademik çalışmalarına ilham verdiğini belirtti.

Kanadalı psikoloji profesörü Sonia Kong, alışılmışın dışında bir duygusal destek hayvanına sahip. 11 aylık tavuğuna “Saturday” adını veren Kong, hayvanı British Columbia eyaletine bağlı Prince George yakınlarındaki bir çiftlikten sahiplendi. İsmini ise onu sahiplendiği günden aldı.

Kong, tavuğunun duygularına karşı son derece hassas olduğunu ifade ediyor.

Kong, tavuğunun duygularına karşı son derece hassas olduğunu ifade ediyor.

Üzgün olduğu anlarda hayvanın sessizce yanına uzandığını ve adeta ne olduğunu anlamaya çalıştığını dile getiren akademisyen bunun kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söylüyor. Günlük yaşamında da birlikte vakit geçirebilmek için tavuğu adına özel bir bez tasarladığını ve şehir içinde de zaman zaman yanında gezdirdiğini aktarıyor.

Akademik Çalışmalarına da Yansıdı

Akademik Çalışmalarına da Yansıdı

University of Northern British Columbia’da görev yapan Kong, evcil hayvanların gençlerin sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkilerini araştırıyor. Uluslararası yürütülen çalışmayı, Chinese University of Hong Kong’da yardımcı doçent olarak görev yapan Tracy Wong ile birlikte sürdürüyor.

Araştırma kapsamında, farklı kültürel arka planlara sahip ergenlerin evcil hayvanlarla geçirdiği zamanın gelişimleri üzerindeki etkileri inceleniyor. Çevrim içi anket yoluyla yürütülen çalışmada, kültürel farklılıkların da rol oynayıp oynamadığı analiz ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın