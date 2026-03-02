Psikoloji Profesörü Duygusal Destek İçin Tavuğuyla Seyahat Ediyor: “Duygularımı Anlıyor”
Kanada’da görev yapan bir psikoloji profesörü, günlük yaşamında kendisine eşlik eden sıra dışı bir duygusal destek hayvanıyla gündeme geldi. Sahiplendiği tavuğunun duygularına karşı son derece hassas olduğunu belirten akademisyen, bu bağın hem kişisel yaşamında hem de mesleki çalışmalarında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.
Kong, tavuğunun duygularına karşı son derece hassas olduğunu ifade ediyor.
Akademik Çalışmalarına da Yansıdı
