Trump'ın Davos Ziyareti Öncesinde Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Trump'ın Davos Ziyareti Öncesinde Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2026 - 09:02

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela sonrasında gözünü Grönland’a dikmesi ve AB ülkelerini gümrük vergileriyle tehdit etmesi piyasaları alevlendirdi. Altının ons fiyatı 4 bin 873 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye’de gram altın ise 7 bin lira seviyesine yaklaştı.

Gazetecilerin “Grönland için ne kadar ileriye gideceksiniz?” sorusuna “Hepiniz göreceksiniz” cevabı veren ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre’de düzenlenen Davos Ekonomik Forumu’na katılacak. Trump’ın Davos’ta yapacağı açıklamalar altının seyrini belirleyecek. Uzmanların beklentisi, altının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi.

Altın fiyatları, dünya siyaset sahnesinde yaşanan karşılıklı restleşmelerle yeniden alevlendi.

Altın fiyatları, dünya siyaset sahnesinde yaşanan karşılıklı restleşmelerle yeniden alevlendi.

Ekonomi çevrelerinin yakından izlediği Davos’ta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin’i Avrupa’ya daha fazla yatırım yapmaya davet etmişti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise yaptığı açıklamada, “Bir geçişin değil, bir kopuşun ortasındayız.” dedi.

Trump’ın Venezuela sonrasında Danimarka’ya bağlı Grönland’a gözünü dikmesi jeopolitik riskleri artırınca, altın fiyatları da rekor kırdı.

Altının ons fiyatı, tüm zamanların en üst seviyesi olan 4 bin 873 dolara kadar yükseldi. Türkiye’de gram altın ise 6 bin 774 lira oldu.

21 Ocak Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında son durum 👇

21 Ocak Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında son durum 👇

Gram altın ne kadar?

Gram altın: 6.782 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 11.168 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın: 22.337 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını: 44.537 TL

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek mi?

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre’ye gelerek Davos Ekonomi Forumu’na katılacak. Başkan Trump’ın yine kendine has üslubuyla açıklamalar yapması ve AB üyesi ülkeleri tehdit etmesi bekleniyor.

Trump, son olarak ABD’den ayrılmadan önce gazetecinin sorduğu “Grönland için ne kadar ileriye gideceksiniz?” sorusuna “Hepiniz göreceksiniz” cevabını vermişti. Trump’ın AB üyesi ülkeleri gümrük vergileriyle tehdit etmesi de güvenli liman olan altının yükselmesine neden olmuştu.

Uzmanlar, bugün Trump’ın Davos’ta yapacağı açıklamalar nedeniyle altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası olabileceğini ifade ediyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
