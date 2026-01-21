Trump'ın Davos Ziyareti Öncesinde Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela sonrasında gözünü Grönland’a dikmesi ve AB ülkelerini gümrük vergileriyle tehdit etmesi piyasaları alevlendirdi. Altının ons fiyatı 4 bin 873 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye’de gram altın ise 7 bin lira seviyesine yaklaştı.
Gazetecilerin “Grönland için ne kadar ileriye gideceksiniz?” sorusuna “Hepiniz göreceksiniz” cevabı veren ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre’de düzenlenen Davos Ekonomik Forumu’na katılacak. Trump’ın Davos’ta yapacağı açıklamalar altının seyrini belirleyecek. Uzmanların beklentisi, altının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi.
Altın fiyatları, dünya siyaset sahnesinde yaşanan karşılıklı restleşmelerle yeniden alevlendi.
21 Ocak Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında son durum 👇
Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek mi?
