Haberler
Gündem
ABD Başkanı Trump'ın Kullandığı Uçak Okyanus Üzerinden Geri Dönerek Acil İniş Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
21.01.2026 - 08:34

ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’a gitmek için bindiği uçakta elektrik arızası meydana geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, pilotların fark ettiği arıza sonrasında uçağın “tedbiren” Washington’a geri döndüğü ve Trump’ın yeni bir uçakla seyahatine devam edeceği duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’de düzenlenen Davos Ekonomik Forumu’na katılmak üzere başkanlık uçağı AF1 ile yola çıktı.

Trump’ın bulunduğu uçak, yaşanan elektrik arızası nedeniyle okyanus üzerinden geri dönerek Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump’ın başka bir uçakla Davos’a gideceğini de sözlerine ekledi.

Gündem Editörü
