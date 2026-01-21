ABD Başkanı Trump'ın Kullandığı Uçak Okyanus Üzerinden Geri Dönerek Acil İniş Yaptı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’a gitmek için bindiği uçakta elektrik arızası meydana geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, pilotların fark ettiği arıza sonrasında uçağın “tedbiren” Washington’a geri döndüğü ve Trump’ın yeni bir uçakla seyahatine devam edeceği duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’de düzenlenen Davos Ekonomik Forumu’na katılmak üzere başkanlık uçağı AF1 ile yola çıktı.
