Donald Trump Emmanuel Macron ve Mark Rutte'nin Mesajlarını İfşa Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.01.2026 - 18:25

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine gönderdiği mesajları sosyal medyada paylaştı. Kendi sosyal medya uygulaması Truth Social'dan iki liderin kendisine yolladığı mesajların ekran görüntülerini gönderen ABD Başkanı Davos Zirvesi öncesi adeta ortalığı karıştırdı.

ABD Başkanı'nın paylaşımına göre Macron'un kendisine gönderdiği mesajlar şöyle;

“Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda büyük işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığınızı anlamıyorum. Gelin büyük şeyler inşa etmeye çalışalım:

Davos’tan sonra perşembe öğle sonrası Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Yan görüşmeler kapsamında Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları davet edebilirim.

ABD’ye dönmeden önce perşembe Paris’te beraber akşam yemeği yiyelim.”

Trump bu mesajlaşmanın ardından NATO Genel Sekreteri ve eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin mesajını da ifşa etti.

Rutte'nin mesajı ise şöyle;

“Sayın başkan, sevgili Donald, Suriye’de başardıklarınız inanılmaz. Davos’taki medya temaslarımı, oradaki gayretlerinizi, Gazze ve Ukrayna’daki faaliyetlerinizi öne çıkarmak için kullanacağım. Grönland konusunda ileriye dönük bir çözüm yolu bulma konusunda kararlıyım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum.”

