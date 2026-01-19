İki Mesleğe Yeşil Pasaport İstendi! Teklif Meclis’e Sunuldu, Şartlar Belli Oldu

Peki, kanun teklifine göre kimler yeşil pasaport alabilecek? Meclis'e sunulan kanun teklifinin özetinde şartlar yer aldı. Şartlara göre mühendis ve mimarların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı olması gerekiyor. Fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kademe sahibi olan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi önerildi.