İki Mesleğe Yeşil Pasaport İstendi! Teklif Meclis’e Sunuldu, Şartlar Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.01.2026 - 13:13

Belirli meslek gruplarına vizesiz seyahat imkanı tanıyan yeşil pasaportla ilgili yeni gelişme yaşandı. GZT’nin haberine göre mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifinin detayları ortaya çıkarken mühendis ve mimarlar için istenen yeşil pasaportun da şartları belli oldu. 

Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi talep edildi. Teklif Meclis'e sunuldu.

TBMM’ye mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifi sunuldu. Hazırlanan teklifin 13 Ekim 2025 tarihinde Meclis’e sunulduğu belirtildi. Komisyonda olan düzenlemenin gerekçesi ise mimar ve mühendislerin iş gerekçesi yurt dışına çıkacakları zaman vize sorunuyla karşılaştığı belirtildi. Türkiye'nin temsil gücünün olumsuz etkilendiği de gerekçe de yer aldı.

İki meslek grubu için istenen yeşil pasaportun şartları belli oldu.

Peki, kanun teklifine göre kimler yeşil pasaport alabilecek? Meclis'e sunulan kanun teklifinin özetinde şartlar yer aldı. Şartlara göre mühendis ve mimarların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı olması gerekiyor. Fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kademe sahibi olan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi önerildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
