İki Mesleğe Yeşil Pasaport İstendi! Teklif Meclis’e Sunuldu, Şartlar Belli Oldu
Belirli meslek gruplarına vizesiz seyahat imkanı tanıyan yeşil pasaportla ilgili yeni gelişme yaşandı. GZT’nin haberine göre mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifinin detayları ortaya çıkarken mühendis ve mimarlar için istenen yeşil pasaportun da şartları belli oldu.
Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi talep edildi. Teklif Meclis'e sunuldu.
İki meslek grubu için istenen yeşil pasaportun şartları belli oldu.
