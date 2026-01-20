Donald Trump Beyaz Saray'daki Basın Toplantısını Böyle Bitirdi: "Çok Sevdiğim Erdoğan ile Görüşmem Var"
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basının karşısına çıkarak gündeme dair soruları yanıtladı. Donald Trump, basın toplantısının son anlarında, “Çok sevdiğim Başkan Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var” ifadelerini kullandı.
Grönland ısrarı ile Avrupa Birliği’ni köşeye sıkıştıran ve yüksek gümrük vergileriyle tehdit eden Donald Trump, basının karşısına çıktı.
O anlar 👇
