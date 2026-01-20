onedio
Donald Trump Beyaz Saray'daki Basın Toplantısını Böyle Bitirdi: "Çok Sevdiğim Erdoğan ile Görüşmem Var"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2026 - 23:50

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basının karşısına çıkarak gündeme dair soruları yanıtladı. Donald Trump, basın toplantısının son anlarında, “Çok sevdiğim Başkan Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var” ifadelerini kullandı.

Grönland ısrarı ile Avrupa Birliği’ni köşeye sıkıştıran ve yüksek gümrük vergileriyle tehdit eden Donald Trump, basının karşısına çıktı.

Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte Donald Trump, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, gazetecilerin ısrarlı sorularını ise “Çok sevdiğim Başkan Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var” diyerek sonlandırmaya çalıştı.

O anlar 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
selly

Necla abla ??

Ronayi

Valla anlamıyorum bir biz mi sevmiyoruz bu adamı? Dünya lideri derler, çok sevdiğim dostum derler. Bize faydası yok ama.