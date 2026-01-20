İzmir’de Yapay Yağmur İçin İzin Çıktı: Yapacak Şirket Aranıyor!
Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında İzmir geliyor. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentte yaz aylarından beri geniş çaplı planlı su kesintileri uygulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, yapay yağmur için bakanlığa yaptıkları başvurunun kabul edildiğini açıkladı. Başkan Tugay, yapay yağmuru yapacak şirketin Türkiye’de olmadığını söyleyerek, “Firma araştırıyoruz. Bulduğumuzda projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan şiddetli kuraklığa çözüm arıyor.
Bulut Tohumlama (Cloud Seeding) Nedir, Nasıl Çalışır?
