İzmir'de Yapay Yağmur İçin İzin Çıktı: Yapacak Şirket Aranıyor!

İzmir’de Yapay Yağmur İçin İzin Çıktı: Yapacak Şirket Aranıyor!

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2026 - 22:41

Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında İzmir geliyor. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentte yaz aylarından beri geniş çaplı planlı su kesintileri uygulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, yapay yağmur için bakanlığa yaptıkları başvurunun kabul edildiğini açıkladı. Başkan Tugay, yapay yağmuru yapacak şirketin Türkiye’de olmadığını söyleyerek, “Firma araştırıyoruz. Bulduğumuzda projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan şiddetli kuraklığa çözüm arıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan şiddetli kuraklığa çözüm arıyor.

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce Körfez ülkelerinde hayata geçirilen yapay yağmur için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bakanlıktan izin çıktığını belirten Başkan Tugay, “Buna tohumlama diyorlar, şehrin üzerine gelmiş bulutlarla yapılıyor. Yoğunlaşmasını sağlayan bir yöntem var, yağmuru yüzde 25 artırdığı söyleniyor ama Türkiye’de resmî uygulama yok. Bakanlığa başvurduk, sorumluluğu alın ve yapın dediler. Araştırıyoruz, Türkiye’de yapan firma yok, yurt dışında bulduğumuz zaman bunu da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bulut Tohumlama (Cloud Seeding) Nedir, Nasıl Çalışır?

Bulut Tohumlama (Cloud Seeding) Nedir, Nasıl Çalışır?

Bulut tohumlama, atmosferdeki bulutların yağış bırakma olasılığını artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu uygulamada, yağış potansiyeli taşıyan bulutlara uçaklarla ya da yerden fırlatılan sistemler aracılığıyla bazı maddeler verilir. En sık kullanılan maddeler arasında gümüş, iyodür, sodyum klorür ve kuru buz bulunur.

Bu maddeler, bulut içindeki su damlacıklarının bir araya gelmesini kolaylaştırarak yoğunlaşma sürecini hızlandırır. Normal şartlarda yağışa dönüşmeyen bulutlardan yağmur ya da kar oluşması sağlanabilir.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
