İzmir’de Yapay Yağmur İçin İzin Çıktı: Yapacak Şirket Aranıyor!

Bulut tohumlama, atmosferdeki bulutların yağış bırakma olasılığını artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu uygulamada, yağış potansiyeli taşıyan bulutlara uçaklarla ya da yerden fırlatılan sistemler aracılığıyla bazı maddeler verilir. En sık kullanılan maddeler arasında gümüş, iyodür, sodyum klorür ve kuru buz bulunur.

Bu maddeler, bulut içindeki su damlacıklarının bir araya gelmesini kolaylaştırarak yoğunlaşma sürecini hızlandırır. Normal şartlarda yağışa dönüşmeyen bulutlardan yağmur ya da kar oluşması sağlanabilir.