Merkez Bankası Papara’nın Faaliyet İznini İptal Eden Kararı Kaldırdı

Elektronik ödeme kuruluşlarının en bilinenlerinden olan Papara’ya yasa dışı bahis ve kara para nedeniyle kayyum atanmış ve sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklanmıştı. Merkez Bankası’nın bugün Resmi Gazete’de yer alan tebliğine göre, Papara hakkında alınan “faaliyet izninin iptali” kararının kaldırıldığı açıklandı. Şirketten geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da sistem ve altyapının yeniden aktif olduğu belirtilmişti.