Merkez Bankası Papara'nın Faaliyet İznini İptal Eden Kararı Kaldırdı

Merkez Bankası Papara’nın Faaliyet İznini İptal Eden Kararı Kaldırdı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2026 - 08:12

Elektronik ödeme kuruluşlarının en bilinenlerinden olan Papara’ya yasa dışı bahis ve kara para nedeniyle kayyum atanmış ve sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklanmıştı. Merkez Bankası’nın bugün Resmi Gazete’de yer alan tebliğine göre, Papara hakkında alınan “faaliyet izninin iptali” kararının kaldırıldığı açıklandı. Şirketten geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da sistem ve altyapının yeniden aktif olduğu belirtilmişti.

Yasa dışı bahisten elde edilen paraların aklanmasında kullanıldığı iddiasıyla Papara'ya kayyum atanmıştı.

Yasa dışı bahisten elde edilen paraların aklanmasında kullanıldığı iddiasıyla Papara’ya kayyum atanmıştı.

Merkez Bankası da yaşananlar sonrasında Papara’nın faaliyet iznini iptal etmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete’de bugün yayımlanan tebliğ ile, Ankara 25. İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçe gösterilerek Papara Elektronik Para A.Ş.’nin “faaliyet izninin iptali” kararını kaldırdı.

Papara da geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.

Papara da geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. 👇

