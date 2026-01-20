İŞKUR Programı Kapsamında İş Arayanlara Ödenen “Cep Harçlığı” Günlük 1375 Lira Oldu
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), “İşgücü Uyum Programı” kapsamında iş arayan kadınlar, gençler ve engelliler için günlük “cep harçlığı” veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, program kapsamında günlük ödenen ücrete zam geldiğini açıkladı. Günlük cep harçlığı 1375 lira olurken, programa 14 günlük katılım sağlandığında toplam alınacak ücret 19 bin 250 lira oldu.
İŞKUR, iş arayan vatandaşların katıldığı programla şartları sağlayan vatandaşlara günlük olarak yardımda bulunuyordu.
Bakan Vedat Işıkhan’ın paylaşımı 👇
Kimler “Cep Harçlığı” Alabilir?
