İŞKUR Programı Kapsamında İş Arayanlara Ödenen “Cep Harçlığı” Günlük 1375 Lira Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2026 - 17:26

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), “İşgücü Uyum Programı” kapsamında iş arayan kadınlar, gençler ve engelliler için günlük “cep harçlığı” veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, program kapsamında günlük ödenen ücrete zam geldiğini açıkladı. Günlük cep harçlığı 1375 lira olurken, programa 14 günlük katılım sağlandığında toplam alınacak ücret 19 bin 250 lira oldu.

İŞKUR, iş arayan vatandaşların katıldığı programla şartları sağlayan vatandaşlara günlük olarak yardımda bulunuyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İşgücü Uyum Programı” kapsamında ödenen cep harçlıklarına zam yapıldığını açıkladı.

Bakan’ın açıklamasına göre, günlük ödenen cep harçlığı 1375 liraya yükseldi. Programa 14 gün boyunca devam edecek kişiler aylık olarak 19 bin 250 lira kazanabilecek.

Bakan Vedat Işıkhan’ın paylaşımı 👇

twitter.com

'İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.

Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik.

Günlük cep harçlığı; 1.375 TL’ye,

14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL’ye yükseldi.'

Kimler “Cep Harçlığı” Alabilir?

  • Programdan sadece devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler faydalanabilmektedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olmak.

  • İŞKUR sistemine kayıtlı olmak.

  • 18 yaşını bitirmiş olmak.

  • Herhangi bir yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

  • Başvuru tarihinden önceki son bir ayda ve program başlayana kadar ilgili kuruluşlarda çalışmamış olmak.

  • Son bir ay içerisinde sigortalı (4/a) olarak bildirilmemiş olmak.

  • Belirlenen hane gelir şartını karşılamak ve yüklenici konumundaki üniversitenin öğrencisi olmak.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
