İŞKUR Programı Kapsamında İş Arayanlara Ödenen “Cep Harçlığı” Günlük 1375 Lira Oldu

Programdan sadece devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler faydalanabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olmak.

İŞKUR sistemine kayıtlı olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak.

Herhangi bir yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvuru tarihinden önceki son bir ayda ve program başlayana kadar ilgili kuruluşlarda çalışmamış olmak.

Son bir ay içerisinde sigortalı (4/a) olarak bildirilmemiş olmak.