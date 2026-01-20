onedio
Mevduat Faizleri Ne Kadar? 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
20.01.2026 - 15:27

Mevduat faizleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle yeni yılın ilk ayında, bankaların uyguladığı mevduat faizleri yakın takibe alındı. Bankalar, belirli dönemlerde farklı rakamlarla müşterilerin karşısına çıkabiliyor. Peki bu oranlarla 1 milyon TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 1 milyon TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok insan, tasarruflarını büyütmek, faiz kazanmak ve yatırım yapmak amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen süre boyunca faiz kazancı sunar. Ancak, bankaların belirlediği faiz oranları vade süresine bağlı olarak değişebilir, bu durum kazançların da çeşitlenmesine yol açar.

Belirlenen vade süresinin sonunda, hem ana paranızı hem de faiz kazancınızı geri alırsınız. İster kendi bankanızda, ister farklı bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

2026 yılının ilk ayı itibariyle, bankaların belirlediği mevduat faiz oranları %44'e kadar yükselebiliyor. Ancak, bankaların güncel mevduat faiz oranları hakkında bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Bu bilgiler, yatırım kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olur.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL 

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32.320,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32.320,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 27.785,55 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL

*Söz konusu veriler, 20 Ocak tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

