Mevduat Faizleri Ne Kadar? 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Belli Oldu!

Birçok insan, tasarruflarını büyütmek, faiz kazanmak ve yatırım yapmak amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen süre boyunca faiz kazancı sunar. Ancak, bankaların belirlediği faiz oranları vade süresine bağlı olarak değişebilir, bu durum kazançların da çeşitlenmesine yol açar.

Belirlenen vade süresinin sonunda, hem ana paranızı hem de faiz kazancınızı geri alırsınız. İster kendi bankanızda, ister farklı bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

2026 yılının ilk ayı itibariyle, bankaların belirlediği mevduat faiz oranları %44'e kadar yükselebiliyor. Ancak, bankaların güncel mevduat faiz oranları hakkında bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Bu bilgiler, yatırım kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olur.