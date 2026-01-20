onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gram Altın Ne Zaman 10 Bin Lira Olacak? Altın Kahini İslam Memiş'ten Altın Fiyatları Hakkında Açıklama

Gram Altın Ne Zaman 10 Bin Lira Olacak? Altın Kahini İslam Memiş'ten Altın Fiyatları Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2026 - 14:42

Altın piyasasının tecrübeli ismi İslam Memiş, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için yeni yol haritasını çizdi. Jeopolitik risklerin ateşiyle yükselen gram ve ons altın için kritik direnç seviyelerini açıklayan Memiş, 'Hazırlıklı olun' diyerek 10 bin lira ihtimalini değerlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küresel piyasalarda esen sert rüzgarlar ve tırmanışa geçen jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı.

Küresel piyasalarda esen sert rüzgarlar ve tırmanışa geçen jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı.

Bu atmosferde gözler bir kez daha rekor tazeleyen altın ve gümüş fiyatlarına çevrildi. TGRT Haber ekranlarında piyasaların son durumunu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yaşanan hareketliliğin sıradan bir yükseliş olmadığını belirterek yatırımcıları bekleyen yeni senaryoları anlattı. Özellikle son üç hafta içerisinde ons altın tarafında yaşanan yaklaşık 400 dolarlık değer artışı, piyasalardaki tansiyonun ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Kapalıçarşı’da gram altının 6 bin 633 lira, ons altının ise 4 bin 720 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, yükseliş trendinin henüz sonlanmadığına işaret etti. Önümüzdeki sürece dair teknik seviyeleri paylaşan uzman isim, ons altın için 2026 yılının haziran ayına kadar 4 bin 880 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Bu direnç noktasının aşılması durumunda ise ibrenin 5 bin doların üzerine döneceğini belirten Memiş, piyasaların bu yeni zirveleri konuşmaya başlayabileceğini ifade etti.

Gram altın tarafında da beklentilerini yukarı yönlü revize eden İslam Memiş, fiyatların 8 bin lira bandına kadar tırmanma potansiyeli taşıdığını dile getirdi. Ancak asıl dikkat çeken uyarısı, piyasada yaşanabilecek olağanüstü durumlara yönelik oldu. Beklenmedik ve agresif bir gelişmenin yaşanması halinde fiyatlamaların kontrolsüz bir şekilde artabileceğini belirten Memiş, bu durumda gram altında 5 haneli rakamların, yani 10 bin liranın üzerinin bile görülebileceği ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

Yatırımcılara 'yumurtaları aynı sepete koymayın' uyarısında bulunarak varlık çeşitlendirmesinin önemine değinen Memiş, piyasalarda manipülasyon riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Gram altında 10 bin lira hedefi için temkinli konuşan ve öncelikle 8 bin lira seviyesinin test edilmesini beklediğini söyleyen analist, agresif fiyatlamalara karşı vatandaşların soğukkanlı ve hazırlıklı olmasını tavsiye etti.

İşte İslam Memiş'in TGRT'de yaptığı açıklamalar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın