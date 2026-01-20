Gram Altın Ne Zaman 10 Bin Lira Olacak? Altın Kahini İslam Memiş'ten Altın Fiyatları Hakkında Açıklama

Bu atmosferde gözler bir kez daha rekor tazeleyen altın ve gümüş fiyatlarına çevrildi. TGRT Haber ekranlarında piyasaların son durumunu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yaşanan hareketliliğin sıradan bir yükseliş olmadığını belirterek yatırımcıları bekleyen yeni senaryoları anlattı. Özellikle son üç hafta içerisinde ons altın tarafında yaşanan yaklaşık 400 dolarlık değer artışı, piyasalardaki tansiyonun ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Kapalıçarşı’da gram altının 6 bin 633 lira, ons altının ise 4 bin 720 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, yükseliş trendinin henüz sonlanmadığına işaret etti. Önümüzdeki sürece dair teknik seviyeleri paylaşan uzman isim, ons altın için 2026 yılının haziran ayına kadar 4 bin 880 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Bu direnç noktasının aşılması durumunda ise ibrenin 5 bin doların üzerine döneceğini belirten Memiş, piyasaların bu yeni zirveleri konuşmaya başlayabileceğini ifade etti.

Gram altın tarafında da beklentilerini yukarı yönlü revize eden İslam Memiş, fiyatların 8 bin lira bandına kadar tırmanma potansiyeli taşıdığını dile getirdi. Ancak asıl dikkat çeken uyarısı, piyasada yaşanabilecek olağanüstü durumlara yönelik oldu. Beklenmedik ve agresif bir gelişmenin yaşanması halinde fiyatlamaların kontrolsüz bir şekilde artabileceğini belirten Memiş, bu durumda gram altında 5 haneli rakamların, yani 10 bin liranın üzerinin bile görülebileceği ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

Yatırımcılara 'yumurtaları aynı sepete koymayın' uyarısında bulunarak varlık çeşitlendirmesinin önemine değinen Memiş, piyasalarda manipülasyon riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Gram altında 10 bin lira hedefi için temkinli konuşan ve öncelikle 8 bin lira seviyesinin test edilmesini beklediğini söyleyen analist, agresif fiyatlamalara karşı vatandaşların soğukkanlı ve hazırlıklı olmasını tavsiye etti.