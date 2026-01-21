Düğünlerde Mecburi Moda Değişimi: Gümüş Bileziklere Rağbet Arttı

Altınla birlikte gümüş fiyatları da yükseliyor ancak gümüş takılar hâlâ birçok vatandaşın bütçesini altın kadar zorlamıyor. Özellikle 925 ayar gümüş bilezikler, uygun fiyatları ve şık tasarımlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi oldu.

Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Elazığ’daki gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL’den başlayarak 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.