Düğünlerde Mecburi Moda Değişimi: Gümüş Bileziklere Rağbet Arttı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2026 - 11:15

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, vatandaşların düğünlerdeki takı tercihlerini de değiştirdi. Gümüş fiyatları da altın gibi artış gösterse de hâlâ daha ulaşılabilir seviyede olması nedeniyle düğünlerde tercih edilmeye başlandı. Geleneksel altın bileziklerin yerini, işçiliği güçlü ve estetik görünüme sahip gümüş bilezikler aldı.

Altının ons fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarken, düğünlerde altın bilezik takmak her zamankinden daha zor hale geldi.

Altınla birlikte gümüş fiyatları da yükseliyor ancak gümüş takılar hâlâ birçok vatandaşın bütçesini altın kadar zorlamıyor. Özellikle 925 ayar gümüş bilezikler, uygun fiyatları ve şık tasarımlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi oldu.

Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Elazığ’daki gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL’den başlayarak 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Gümüşte adeta karaborsa oluştu

Elazığ’da gümüşçülük yapan esnaf Cemal Şahin, vatandaşların beyaz altın yerine gümüşü tercih ettiğini ifade etti.

Şahin, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Son zamanlarda yaşanan artışlar nedeniyle vatandaşlar takıdan çok yatırımlık ürünleri soruyor. Adeta karaborsa gibi bir durum oluştu. Özellikle bin ayar ve üzeri ürünler daha çok tercih ediliyor. Vatandaşlar külçe olarak saklamak yerine bilezik şeklinde taşımanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. İşçilik altınla neredeyse aynı. Ancak gümüşte has oranı biraz düşük, işçilik yüksek olabiliyor ve bu da maliyeti artırıyor. Bin ayar gümüş olduğunda ise bilezik olarak rahatlıkla taşınabiliyor. Gümüş setlerimiz 4 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Fiyatları gram ve işçilik belirliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilgi arttı. Vatandaşlarımız beyaz altın yerine gümüşü tercih ediyor.”

