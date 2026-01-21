Düğünlerde Mecburi Moda Değişimi: Gümüş Bileziklere Rağbet Arttı
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, vatandaşların düğünlerdeki takı tercihlerini de değiştirdi. Gümüş fiyatları da altın gibi artış gösterse de hâlâ daha ulaşılabilir seviyede olması nedeniyle düğünlerde tercih edilmeye başlandı. Geleneksel altın bileziklerin yerini, işçiliği güçlü ve estetik görünüme sahip gümüş bilezikler aldı.
Altının ons fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarken, düğünlerde altın bilezik takmak her zamankinden daha zor hale geldi.
Gümüşte adeta karaborsa oluştu
