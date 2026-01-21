onedio
Altın Rekor Kırınca Fiyat Tahminleri Güncellendi: Yeni Zirve İçin Rakam Verildi

Dilara Şimşek
21.01.2026 - 12:11

Altın fiyatları yeni rekorları gördü. Her geçen gün tarihi zirvesini yenileyen altın, 5 bin dolara dayandı. Güne rekorlarla başlayan altın için yeni tahminler geldi. 2026 için altın fiyat tahminleri yukarı çekildi. Yatırımcılar, fiyatları yakından takip ederken 'Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Altında yeni zirve için rakam verildi.

Altın piyasalarında bugün tarihi zirve yaşandı. Ons altın 80 dolar artarak 4 bin 847 dolar oldu. 5 bin dolara dayanan altında tüm zamanların rekoru görüldü. Altın, yatırımcısının yüzünü güldürürken yeni rekorların olup olmayacağı merak ediliyor. 'Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtı aranırken yeni tahminler geldi.

Altında her gün rekor kırılırken fiyatlar yeniden güncellendi. Üç gündür yükseliş trendini devam ettiren ons altının değer kazancı 250 dolar oldu. 

Altın yükselecek mi?

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. tarafından paylaşılan 'Kıymetli Madenler 2026 Yılı Beklentileri' raporunda altın için yeni tahminler verildi. Raporda, ons altının bu yıl 5 bin 500 doları görebileceği belirtildi.

Altın neden yükseldi?

Altın jeopolitik riskler, ticaret savaşları, doların kaybetmesi nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Altının yükselmesine neden olan bir diğer faktör ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland adasını satın alma açıklamaları oldu.

