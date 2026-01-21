Altın Rekor Kırınca Fiyat Tahminleri Güncellendi: Yeni Zirve İçin Rakam Verildi
Altın fiyatları yeni rekorları gördü. Her geçen gün tarihi zirvesini yenileyen altın, 5 bin dolara dayandı. Güne rekorlarla başlayan altın için yeni tahminler geldi. 2026 için altın fiyat tahminleri yukarı çekildi. Yatırımcılar, fiyatları yakından takip ederken 'Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Altında yeni zirve için rakam verildi.
Altın piyasaları hareketlendi. Altın rekor kırdı.
Altında yeni zirve için rakam verildi.
