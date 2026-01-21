Altın Rekor Kırınca Fiyat Tahminleri Güncellendi: Yeni Zirve İçin Rakam Verildi

Altında her gün rekor kırılırken fiyatlar yeniden güncellendi. Üç gündür yükseliş trendini devam ettiren ons altının değer kazancı 250 dolar oldu.

Altın yükselecek mi?

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. tarafından paylaşılan 'Kıymetli Madenler 2026 Yılı Beklentileri' raporunda altın için yeni tahminler verildi. Raporda, ons altının bu yıl 5 bin 500 doları görebileceği belirtildi.

Altın neden yükseldi?

Altın jeopolitik riskler, ticaret savaşları, doların kaybetmesi nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Altının yükselmesine neden olan bir diğer faktör ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland adasını satın alma açıklamaları oldu.