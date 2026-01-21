Avrupa Turizmini Sarsan Gelişme: 250 Oteli Olan Dev Firma İflas Koruma İstedi

Sektörde daha önce HR Group ismiyle bilinen ve 12 farklı ülkede toplam 250 oteli yöneten şirket, 16 Ocak 2026 itibarıyla Berlin Charlottenburg Yerel Mahkemesi'ne giderek kendi yönetimi altında yapılandırma talebini iletti. Yaklaşık 140 bağlı şirketi kapsayan bu süreç, grubun ödeme dengesini yitirmesi üzerine başlatıldı.

Şirketin mali sıkıntıya düşmesinin temelinde, son yıllarda izlediği aşırı hızlı büyüme politikası yatıyor. 2008 yılında sadece tek bir otelle yola çıkan, ancak 2020 sonrasında agresif bir şekilde genişleyerek devasa bir portföye ulaşan grup, bu büyümenin sancılarını yaşıyor. Yapılan iç değerlendirmelere göre, yeni otellerin sisteme entegrasyonunda yaşanan aksaklıklar, otel doluluk oranlarının beklentilerin altında kalması ve 2025 yılı için hedeflenen ciro rakamlarına ulaşılamaması iflasa giden yolu açtı.

Mahkemeye yapılan başvuruya rağmen otellerde hayat durmayacak. Şirket yönetimi, iflas sürecinin 'kendi yönetimleri altında' yürütüleceğini, dolayısıyla operasyonların kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Özellikle Almanya ve Avusturya'da bulunan 125 otelin misafir kabulüne devam edeceği ve yaklaşık 5 bin 500 çalışanın işlerine devam edeceği bildirildi.

Krizden çıkış planı olarak şirketin yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Bu zorlu süreci yönetmesi için GT Restructuring hukuk bürosu ile anlaşma sağlandı. Yönetimin öncelikli hedefi, önümüzdeki yaz aylarına kadar uluslararası yatırımcılarla görüşerek taze sermaye bulmak ve şirketi mali darboğazdan kurtarmak. Turizm otoriteleri ise bu büyüklükteki bir yapının geleceğinin, Avrupa otelcilik pazarındaki rekabet koşullarını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.