Avrupa Turizmini Sarsan Gelişme: 250 Oteli Olan Dev Firma İflas Koruma İstedi

Ali Can YAYCILI
21.01.2026 - 12:05

Avrupa genelinde yüzlerce oteli bünyesinde barındıran Revo Hospitality Group, mali dengelerini sağlayamayarak iflas başvurusunda bulundu. Eski adıyla HR Group olarak bilinen şirketin bu hamlesi turizm dünyasında büyük yankı uyandırırken, otellerin açık kalıp kalmayacağı sorusu da yanıt buldu.

Avrupa kıtasının en geniş otel ağlarından birine sahip olan Revo Hospitality Group, yaşadığı nakit krizini çözemeyince yargı yoluna başvurdu.

Sektörde daha önce HR Group ismiyle bilinen ve 12 farklı ülkede toplam 250 oteli yöneten şirket, 16 Ocak 2026 itibarıyla Berlin Charlottenburg Yerel Mahkemesi'ne giderek kendi yönetimi altında yapılandırma talebini iletti. Yaklaşık 140 bağlı şirketi kapsayan bu süreç, grubun ödeme dengesini yitirmesi üzerine başlatıldı.

Şirketin mali sıkıntıya düşmesinin temelinde, son yıllarda izlediği aşırı hızlı büyüme politikası yatıyor. 2008 yılında sadece tek bir otelle yola çıkan, ancak 2020 sonrasında agresif bir şekilde genişleyerek devasa bir portföye ulaşan grup, bu büyümenin sancılarını yaşıyor. Yapılan iç değerlendirmelere göre, yeni otellerin sisteme entegrasyonunda yaşanan aksaklıklar, otel doluluk oranlarının beklentilerin altında kalması ve 2025 yılı için hedeflenen ciro rakamlarına ulaşılamaması iflasa giden yolu açtı.

Mahkemeye yapılan başvuruya rağmen otellerde hayat durmayacak. Şirket yönetimi, iflas sürecinin 'kendi yönetimleri altında' yürütüleceğini, dolayısıyla operasyonların kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Özellikle Almanya ve Avusturya'da bulunan 125 otelin misafir kabulüne devam edeceği ve yaklaşık 5 bin 500 çalışanın işlerine devam edeceği bildirildi.

Krizden çıkış planı olarak şirketin yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Bu zorlu süreci yönetmesi için GT Restructuring hukuk bürosu ile anlaşma sağlandı. Yönetimin öncelikli hedefi, önümüzdeki yaz aylarına kadar uluslararası yatırımcılarla görüşerek taze sermaye bulmak ve şirketi mali darboğazdan kurtarmak. Turizm otoriteleri ise bu büyüklükteki bir yapının geleceğinin, Avrupa otelcilik pazarındaki rekabet koşullarını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
