Avrupa Turizmini Sarsan Gelişme: 250 Oteli Olan Dev Firma İflas Koruma İstedi
Avrupa genelinde yüzlerce oteli bünyesinde barındıran Revo Hospitality Group, mali dengelerini sağlayamayarak iflas başvurusunda bulundu. Eski adıyla HR Group olarak bilinen şirketin bu hamlesi turizm dünyasında büyük yankı uyandırırken, otellerin açık kalıp kalmayacağı sorusu da yanıt buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa kıtasının en geniş otel ağlarından birine sahip olan Revo Hospitality Group, yaşadığı nakit krizini çözemeyince yargı yoluna başvurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın