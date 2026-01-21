12 Ağustos 2026’da Dünya’nın Yer Çekimi 7 Saniyeliğine Duracak İddiasına NASA’dan Yalanlama Geldi
Sosyal medyada yayılan komplo teorisine göre, Kuzey Yarım Küre’de geniş bir alanda gözlemlenecek Güneş tutulmasının yaşanacağı 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya’nın yer çekimi 7 saniyeliğine duracak ve 40 milyondan fazla insan hayatını kaybedecek. Komplo teorisyenlerinin “Project Anchor” adlı belgeye dayandırdığı iddiaya NASA’dan yalanlama geldi. NASA Sözcüsü, doğrulama sitesi Snopes’a yaptığı açıklamada, “Bu iddiaların hiçbir gerçekliği yok” ifadesini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram, TikTok ve X’te yapılan paylaşımlarda, 12 Ağustos 2026 için adeta bir kıyamet senaryosu çizildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Ağustos tarihi neden seçildi?
NASA’dan iddialara yalanlama geldi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın