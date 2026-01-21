onedio
12 Ağustos 2026'da Dünya'nın Yer Çekimi 7 Saniyeliğine Duracak İddiasına NASA'dan Yalanlama Geldi

12 Ağustos 2026’da Dünya’nın Yer Çekimi 7 Saniyeliğine Duracak İddiasına NASA’dan Yalanlama Geldi

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
21.01.2026 - 14:21

Sosyal medyada yayılan komplo teorisine göre, Kuzey Yarım Küre’de geniş bir alanda gözlemlenecek Güneş tutulmasının yaşanacağı 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya’nın yer çekimi 7 saniyeliğine duracak ve 40 milyondan fazla insan hayatını kaybedecek. Komplo teorisyenlerinin “Project Anchor” adlı belgeye dayandırdığı iddiaya NASA’dan yalanlama geldi. NASA Sözcüsü, doğrulama sitesi Snopes’a yaptığı açıklamada, “Bu iddiaların hiçbir gerçekliği yok” ifadesini kullandı.

Instagram, TikTok ve X'te yapılan paylaşımlarda, 12 Ağustos 2026 için adeta bir kıyamet senaryosu çizildi.

Instagram, TikTok ve X’te yapılan paylaşımlarda, 12 Ağustos 2026 için adeta bir kıyamet senaryosu çizildi.

Binlerce beğeni alan paylaşımlara göre, 12 Ağustos’ta Dünya’nın yer çekimi 7 saniyeliğine duracak ve yaşanacak kaosta 40 milyondan fazla insan hayatını kaybedecek.

Paylaşımı yapanlar, iddialarını 2024’te internete sızdırıldığı öne sürülen “Project Anchor” adlı gizli bir belgeye dayandırıyor. Belgeye göre NASA, yaşanacaklara 89 milyar dolarlık bütçe ile hazırlık yapıyor.

Paylaşımlarda, yer çekiminin kaybolduğu ilk iki saniyede insanların ve hayvanların havalanmaya başlayacağı, 3 ila 4 saniye içinde 15-20 metre yüksekliğe çıkacağı, ardından 7 saniyenin sonunda yer çekiminin geri gelerek her şeyin yere çakılacağı iddia ediliyor.

12 Ağustos tarihi neden seçildi?

12 Ağustos tarihi neden seçildi?

12 Ağustos 2026 tarihinde Kuzey Yarım Küre’de birçok ülkede tam Güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmaları daha önce de başta depremler olmak üzere birçok olayla komplo teorileri kapsamında ilişkilendirilmişti.

NASA'dan iddialara yalanlama geldi

NASA’dan iddialara yalanlama geldi

NASA’dan bir sözcü, doğrulama sitesi Snopes’a şunları söyledi:

“Dünya, 12 Ağustos 2026’da yer çekimini kaybetmeyecek. Dünya’nın yer çekimi ya da toplam kütleçekim kuvveti, kütlesi tarafından belirlenir.

Dünya’nın yer çekimini kaybetmesinin tek yolu; çekirdeği, mantosu, kabuğu, okyanusları, karasal suları ve atmosferinin toplamından oluşan Dünya sisteminin kütle kaybetmesidir.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
