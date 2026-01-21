12 Ağustos 2026’da Dünya’nın Yer Çekimi 7 Saniyeliğine Duracak İddiasına NASA’dan Yalanlama Geldi

Binlerce beğeni alan paylaşımlara göre, 12 Ağustos’ta Dünya’nın yer çekimi 7 saniyeliğine duracak ve yaşanacak kaosta 40 milyondan fazla insan hayatını kaybedecek.

Paylaşımı yapanlar, iddialarını 2024’te internete sızdırıldığı öne sürülen “Project Anchor” adlı gizli bir belgeye dayandırıyor. Belgeye göre NASA, yaşanacaklara 89 milyar dolarlık bütçe ile hazırlık yapıyor.

Paylaşımlarda, yer çekiminin kaybolduğu ilk iki saniyede insanların ve hayvanların havalanmaya başlayacağı, 3 ila 4 saniye içinde 15-20 metre yüksekliğe çıkacağı, ardından 7 saniyenin sonunda yer çekiminin geri gelerek her şeyin yere çakılacağı iddia ediliyor.