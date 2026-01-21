onedio
CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gayrimenkullerine Haciz Geldi

CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gayrimenkullerine Haciz Geldi

21.01.2026 - 14:33

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından açılan tazminat davasında, hesaplanan faiz sonrası eksik kalan yaklaşık 10 bin liralık bakiye nedeniyle CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taşınmazlarına haciz işlemi uygulandı.

Kaynak: GazetePano

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taşınmazlarına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile yaşadığı hukuksal süreç nedeniyle haciz kararı getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun taşınmazlarına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile yaşadığı hukuksal süreç nedeniyle haciz kararı getirildi.

Söz konusu karar, yerel mahkemenin hükmettiği tazminat miktarının faizle birlikte artması ve yapılan ödemenin bu tutarı tam olarak karşılamaması üzerine alındı. Kılıçdaroğlu'nun hukuk ekibi, yaklaşık 10 bin liralık bir farktan kaynaklanan bu işleme karşı yasal itiraz sürecini başlattı.

Olayın geçmişi, Kılıçdaroğlu’nun TÜGVA’ya yönelik gerçekleştirdiği açıklamalar üzerine vakıf tarafından açılan tazminat davasına dayanıyor. Yerel mahkeme aşamasında 30 bin liralık bir tazminat cezasına hükmedilmesinin ardından dosya istinafa taşınmıştı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu cephesi, olası faiz yükünü de hesaba katarak dosyaya yaklaşık 58 bin liralık bir teminat ödemesi gerçekleştirdi.

Ancak istinaf mahkemesinin itirazı reddetmesiyle birlikte kesinleşen borç, biriken faizlerle beraber 70 bin liranın üzerine çıktı. Vakıf avukatları, yatırılan tutarın toplam borcu kapatmaya yetmediği ve halen 10 bin lira civarında bir eksik bulunduğu gerekçesiyle icra müdürlüğüne başvurdu. Talebi değerlendiren ilgili merci, Kılıçdaroğlu’na ait gayrimenkuller üzerine haciz şerhi işlenmesine karar verdi. Kılıçdaroğlu’nun avukatları ise uygulanan haciz işleminin hukuka uygun olmadığını savunarak kararı durdurmak için mahkemeye başvurdu.

