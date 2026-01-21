İsa Karakaş Emeklilere Seyyanen Zam İçin Tarih Verdi: Emekli Maaşı ve Bayram İkramiyeleri İçin Kulis Bilgileri

En düşük emekli aylığının 20 bin lira olarak belirlenmesi, milyonlarca hak sahibi arasında prim adaletsizliği tartışmalarını beraberinde getirirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada hükümet nezdinde ve Meclis çatısı altında çalışma hayatına dair en sıcak başlığın emekli refahı olduğunu ifade ederek, özellikle siyasi partilerden gelen 'sefalet ücreti' çıkışlarının ve AKP teşkilatlarından yükselen taleplerin karar vericiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Yapılan son artışın yaklaşık 5 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini ancak geri kalan 14 milyona yakın emeklinin mevcut tablodan memnun olmadığını belirten Karakaş, çözüm yolu olarak sunulan seyyanen zam formülüne dikkat çekti. Memurlara geçmiş dönemde verilen ek ödemenin bugünkü karşılığının 22 bin lira seviyesine ulaştığını vurgulayan uzman, bu rakamın emekli aylıklarına yansıtılması durumunda en düşük maaşın 42 bin lira bandına çıkabileceğini, memur maaşlarının ise 55 bin lirayı aşabileceğini öngördü. Ancak Karakaş, doğrudan maaş artışına yönelik bir yasal düzenleme için Temmuz ayından öncesinin pek mümkün görünmediğini savundu.

Maaş artış takvimine dair beklentileri Temmuz ayına yönlendiren Karakaş, kısa vadeli müjdenin bayram ikramiyelerinden gelebileceğini işaret etti. Halihazırda kamuoyunda ikramiyelerin 5 bin lira seviyesine yükseltilmesi konuşulsa da Ankara kaynaklı bilgilerin daha yüksek bir rakama işaret edebileceğini belirten uzman, emeklilerin bu noktada sürpriz bir artışla karşılaşabileceğini kaydetti.