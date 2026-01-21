Astrolog Dinçer Güner Dilek Saati Verdi: Bu Saat Aralığında Düşündükleriniz Gerçekleşebilir
X hesabından paylaşım yapan astrolog Dinçer Güner, bugün dileklerin gerçeğe dönüşebileceğini anlattı. 21 Ocak Çarşamba günü için dilek saatini açıklayan Güner, 'Bu saatleri not alın' dedi. Güner, '21 Ocak günü çok özel bir gün. Çünkü Merkür, Güneş’in kalbinde yer alacak. Bu astrolojik olarak özel bir etkidir' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astrolog Dinçer Güner, dilek saati verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ağzından çıkana dikkat et."
"Bu saatleri sizin için çok önemli konuşmalar yapmak için değerlendirebilirsiniz."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın