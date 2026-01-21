onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolog Dinçer Güner Dilek Saati Verdi: Bu Saat Aralığında Düşündükleriniz Gerçekleşebilir

Astrolog Dinçer Güner Dilek Saati Verdi: Bu Saat Aralığında Düşündükleriniz Gerçekleşebilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.01.2026 - 14:51

X hesabından paylaşım yapan astrolog Dinçer Güner, bugün dileklerin gerçeğe dönüşebileceğini anlattı. 21 Ocak Çarşamba günü için dilek saatini açıklayan Güner, 'Bu saatleri not alın' dedi. Güner, '21 Ocak günü  çok özel bir gün. Çünkü Merkür, Güneş’in kalbinde yer alacak. Bu astrolojik olarak özel bir etkidir' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Astrolog Dinçer Güner, dilek saati verdi.

Astrolog Dinçer Güner, dilek saati verdi.

Dinçer Güner, X hesabından yaptığı paylaşımda bugünün özel bir gün olduğunu belirtti. Merkür'ün Güneş'in kalbinde olduğunu ve bu durumun astroloji için özel anlam ifade ettiğini dile getiren Güner, dilek saatlerini verdi. 

'Bugün 18.22 ile 19.35 saatlerini not alın' diyen Güner, 'Merkür, Güneş'in kalbinde, düşündüklerin gerçek olabilir' ifadelerini kullandı.

Güner'in paylaşımı şöyle:

'21 Ocak günü  çok özel bir gün. Çünkü Merkür, Güneş’in kalbinde yer alacak. Bu astrolojik olarak özel bir etkidir. Çünkü Merkür her türlü iletişimi, ifadeyi ve düşünmeyi sembolize eder. Güneş ise Merkezde olmakla ilgilidir. Merkür; Güneş’in kalbinde olması bir nevi merkezine geçmesi demek. Güneş yaşam amaçlarımızı ve hedeflerimizi işaret ettiğinden dolayı, merkezine Merkür geçtiği andan itibaren hedeflerimiz, yapmak istediklerimiz, amaçlarımız ön plana çıkacak demektir. Ve bunların hepsi gerçekleşebilir!'

"Ağzından çıkana dikkat et."

"Ağzından çıkana dikkat et."
twitter.com

'Merkür’ün Güneş’in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişimin çok kuvvetli olacağına işaret eder. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat edin!

Güneş'i bir kral gibi düşünecek olur isek, kral tahtını bir süreliğine tam yetki ile Merkür'e devredecek! Bu da ifadenin, düşüncelerin, kararların, aklın, zihnin güçlü olacağına işaret eder. Bu saatler arası zihnimizden geçenler ekstra önem kazanmakta.

Merkür’ün Güneş’in kalbinde olacağı zaman aralığı ise 21 Ocak 18.22 ile 19.35  arası etkinin en güçlü olacağı zamanlar!

Aslında klasik astrolojiye göre kural şudur, bir gezegenin Güneş'in kalbinde olması için ona 17dk önce ve sonra uzaklıkta olması gerek. Hal böyle olunca aslında bu etki bu sabah 08:50'de başladı ve 22 Ocak 04:22'ye kadar devam edecek.

Ama 18.22- 19.35 arası tam kavuşum dediğimiz, tam birleşmenin olduğu an. Bu yüzden açının en keskin, en etkili olduğu zaman aralığı...'

"Bu saatleri sizin için çok önemli konuşmalar yapmak için değerlendirebilirsiniz."

"Bu saatleri sizin için çok önemli konuşmalar yapmak için değerlendirebilirsiniz."

'Bu etki bu sefer Kova burcunda olduğu için, Kova burcu sembolizmine uygun ifadelerin önem kazanacağına işaret. Bu saat aralığında Kova burcunun sembolize ettiği konulara odaklanmak, bir şeyler yapmak için oldukça uygundur.

Eğitim, satış, pazarlama, iletişimle ilgili her türlü konu, zihninizin kalıplarını kırmak, daha geniş perspektiften düşünmek, çözülemeyen bir sorunun çözülmesi, geleceğiniz için size uygun en özgün en heyecanlı yolu düşünmek, dijital dünya ile ilgili projeleriniz, yapay zeka ile ilgili yapmak  istedikleriniz, yazılım teknik konular, sosyal çevreniz, arkadaşlık ve dostluklarınız, zihinsel özgürlük, ihtiyaç olan fikir, fark etme ve aydınlanma, özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili konulara odaklanmak daha faydalıdır.... 

Bu saatler arası sizin için çok önemli konuşmalar yapmak, toplantılar organize etmek, bir şeyler talep etmek birilerinden, çok duyulmasını istediğiniz bir şeyi paylaşıma sunmak, fikirlerinizi başkalarına satmak, mailler atmak gibi de değerlendirebilirsiniz.

Ufak bir not: Yurt dışında yaşayanlar, aradaki saat farkını hesaplamanız gerekmektedir.

Evrenin arada bir olan böyle zamanlarını iyi yakalamak ve değerlendirmek gerek ;)'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın