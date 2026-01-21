Astrolog Dinçer Güner Dilek Saati Verdi: Bu Saat Aralığında Düşündükleriniz Gerçekleşebilir

'Merkür’ün Güneş’in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişimin çok kuvvetli olacağına işaret eder. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat edin!

Güneş'i bir kral gibi düşünecek olur isek, kral tahtını bir süreliğine tam yetki ile Merkür'e devredecek! Bu da ifadenin, düşüncelerin, kararların, aklın, zihnin güçlü olacağına işaret eder. Bu saatler arası zihnimizden geçenler ekstra önem kazanmakta.

Merkür’ün Güneş’in kalbinde olacağı zaman aralığı ise 21 Ocak 18.22 ile 19.35 arası etkinin en güçlü olacağı zamanlar!

Aslında klasik astrolojiye göre kural şudur, bir gezegenin Güneş'in kalbinde olması için ona 17dk önce ve sonra uzaklıkta olması gerek. Hal böyle olunca aslında bu etki bu sabah 08:50'de başladı ve 22 Ocak 04:22'ye kadar devam edecek.

Ama 18.22- 19.35 arası tam kavuşum dediğimiz, tam birleşmenin olduğu an. Bu yüzden açının en keskin, en etkili olduğu zaman aralığı...'