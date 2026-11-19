Fırçanın nasıl saklandığı, nasıl temizlendiği kadar önemli. Tamamen kapalı kaplar yerine havalandırma açıklıkları olan modeller tercih ediliyor.

Bazı ürünlerde çıkarılabilir bir damlama haznesi de var. Fazla suyun birikmesini önleyen bu yapı, kabın temizlenmesini kolaylaştırıyor ve başlığın kuruması için daha uygun bir ortam sağlıyor.