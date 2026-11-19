Bir Devir Kapanıyor: Tuvalet Fırçalarının Dönemi Bitiyor! İşte Tuvaletlerin Yeni Gözdesi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sert kıllı, yuvarlak başlıklı klasik tuvalet fırçaları banyolardaki yerini yeni tasarımlara bırakıyor. Silikon uçlu modeller, her kullanımdan sonra değiştirilen başlıklar ve havalandırmalı fırçalıklar hem görünüş hem kullanım açısından klasiklerin önüne geçiyor. Üstelik küçük banyolarda duvara monte seçenekler ve kenarsız klozetler de temizliği pratikleştiriyor.
Klasik kılların yerini esnek silikon uçlar alıyor, aralarda kalan kalıntılar daha kolay durulanıyor.
Kıl aralarında su ve kir biriktiren klasik fırçaya karşı geniş aralıklı ve kenarlara ulaşan başlıklar geliştirildi.
Uzun sap yerinde kalıyor, temizleyen başlık her kullanımdan sonra çöpe gidiyor.
Kapalı kap dönemi bitiyor, havalandırmalı ve damlama haznesi çıkarılabilen fırçalıklar öne çıkıyor.
Duvara monte modeller zemini boş bırakıyor, kenarsız klozetler ise temizlenmesi zor kıvrımları azaltıyor.
Büyük ve açıkta duran fırçalıkların yerini ince gövdeli, kapaklı ve sade renkli modeller alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın