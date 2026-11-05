Klozet Temizliğinde Buz Küpü Dönemi: İnatçı Kirleri Yerinden Söküyor
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Buz küpleri, temizlik ürününün klozetin iç yüzeyinde daha uzun süre kalmasını sağlıyor.
Fırçayla çevrilen buz, porseleni ovarak kirin yerinden kalkmasına yardım ediyor.
Normal boyuttaki buz küpleri sifondan geçerken tesisat için büyük bir risk oluşturmuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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