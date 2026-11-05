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Klozet Temizliğinde Buz Küpü Dönemi: İnatçı Kirleri Yerinden Söküyor

Klozet Temizliğinde Buz Küpü Dönemi: İnatçı Kirleri Yerinden Söküyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 14:34
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Sosyal medyada klozeti buz küpleriyle doldurup üzerine temizlik ürünü döken videolar yüz binlerce kez izleniyor. Buz, temizleyicinin klozet yüzeyinde daha uzun kalmasını sağlıyor ve fırçayla birlikte kirin sökülmesine yardım ediyor.

İşte detaylar...

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Buz küpleri, temizlik ürününün klozetin iç yüzeyinde daha uzun süre kalmasını sağlıyor.

Buz küpleri, temizlik ürününün klozetin iç yüzeyinde daha uzun süre kalmasını sağlıyor.

Klozete dökülen sıvı ya da toz temizleyiciler kısa sürede suyun dibine çöküyor. Fırçayla ovmaya başladığınızda ürünün büyük kısmı yüzeyden çoktan uzaklaşmış oluyor.

Buz küpleri ise su seviyesinin üstünde katı hâlde kalıyor. Temizleyici küplerin arasına tutunuyor ve tam da temizlenmesi gereken yüzeyde duruyor.

Fırçayla çevrilen buz, porseleni ovarak kirin yerinden kalkmasına yardım ediyor.

Fırçayla çevrilen buz, porseleni ovarak kirin yerinden kalkmasına yardım ediyor.

Klozet buz küpleriyle dolduruluyor, üzerine toz ya da sıvı temizleyici ekleniyor. Ardından buzlar her zamanki gibi tuvalet fırçasıyla klozetin içinde gezdiriliyor.

Fırça döndükçe hem temizleyici hem de buzun sürtünmesi porselene ulaşıyor ve kir daha kolay sökülüyor. Bunun için tek bir temizlik ürünü yeterli. Çamaşır suyu içeren ürünler amonyak ya da asit içeren ürünlerle karıştırıldığında zehirli gaz oluşturduğu için ürünler üst üste dökülmüyor.

Normal boyuttaki buz küpleri sifondan geçerken tesisat için büyük bir risk oluşturmuyor.

Normal boyuttaki buz küpleri sifondan geçerken tesisat için büyük bir risk oluşturmuyor.

Tesisatçılar, buz küplerinin tuvalete normalde giden atıklardan çok daha büyük olmadığını ve zaten bir süre sonra eridiğini belirtiyor. Kaçınılması gereken şey, boruyu tıkayabilecek iri buz parçaları ya da kalıplar.

Klozet ağzına kadar buzla dolduysa sifonu çekmeden önce buzun biraz erimesini beklemek gerekiyor. Üzerine biraz ılık su dökmek de bu süreyi kısaltıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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