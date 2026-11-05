Klozet Temizliğinde Buz Küpü Dönemi: İnatçı Kirleri Yerinden Söküyor

Tesisatçılar, buz küplerinin tuvalete normalde giden atıklardan çok daha büyük olmadığını ve zaten bir süre sonra eridiğini belirtiyor. Kaçınılması gereken şey, boruyu tıkayabilecek iri buz parçaları ya da kalıplar.

Klozet ağzına kadar buzla dolduysa sifonu çekmeden önce buzun biraz erimesini beklemek gerekiyor. Üzerine biraz ılık su dökmek de bu süreyi kısaltıyor.