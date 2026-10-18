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Bir Kadın Kenarı Kıvrılan Halıyı Buz Küpleriyle Düzeltmenin Pratik Yolunu Gösterdi

Bir Kadın Kenarı Kıvrılan Halıyı Buz Küpleriyle Düzeltmenin Pratik Yolunu Gösterdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
18.10.2026 - 12:20

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Halılar evlerimizin en çok kullanılan eşyalarından biri olsa da zamanla ya da uzun süre katlı veya rulo halde kaldıktan sonra kenarlarından kıvrılmaya başlayabiliyor. Hem odanın görünümünü bozan hem de her geçişte ayağımıza takılma riski taşıyan bu durum, çoğu zaman halıyı değiştirmeye kadar giden bir soruna dönüşüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kenarı kıvrılmış bir halının buz küpleriyle nasıl düzeltildiği gösterildi. Bir kadın, halının kıvrılan kenarı boyunca buz küpleri dizdi ve kıvrık kenarın buzların erimesiyle birlikte yerine oturduğu görüldü. Bu pratik yöntem özellikle aynı sorundan muzdarip olanların ilgisini çekti. 

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Peki buz küpü halıyı nasıl düzeltiyor?

Peki buz küpü halıyı nasıl düzeltiyor?

Yöntemin arkasındaki mantık oldukça basit. Buz küpleri erirken halının kıvrılan kenarına yavaş yavaş nem veriyor. Bu nem, uzun süre aynı şekilde kalarak sertleşen lifleri ve halının alt kısmındaki astarı gevşetiyor. Kenar boyunca dizilen küplerin ağırlığı da kıvrık bölgeyi zemine doğru bastırıyor. Böylece halının kenarı eski, düz haline dönmeye başlıyor. Buz kullanmanın en büyük avantajı, suyun bir anda değil damla damla ve kontrollü şekilde verilmesi. Halıyı ıslatmadan sadece kıvrılan bölgeyi nemlendirmek, renk akması ve koku riskini de azaltıyor.

Uygularken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Küpler tamamen eriyince kalan nem kuru bir havluyla alınmalı. Halının kenarı tamamen kuruyana kadar üzerine kitap gibi düz ve ağır bir cisim konulabilir. Ahşap ve laminat zeminlerde suyun halının altına sızmaması için kenarın altına bir havlu yerleştirmekte fayda var. Yün ve ipek gibi hassas halılarda ise önce görünmeyen küçük bir köşede deneme yapmak gerekiyor. Yöntem her halıda aynı sonucu vermese de özellikle sentetik ve kısa tüylü halılarda daha etkili oluyor.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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