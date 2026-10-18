Bir Kadın Kenarı Kıvrılan Halıyı Buz Küpleriyle Düzeltmenin Pratik Yolunu Gösterdi

Halılar evlerimizin en çok kullanılan eşyalarından biri olsa da zamanla ya da uzun süre katlı veya rulo halde kaldıktan sonra kenarlarından kıvrılmaya başlayabiliyor. Hem odanın görünümünü bozan hem de her geçişte ayağımıza takılma riski taşıyan bu durum, çoğu zaman halıyı değiştirmeye kadar giden bir soruna dönüşüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kenarı kıvrılmış bir halının buz küpleriyle nasıl düzeltildiği gösterildi. Bir kadın, halının kıvrılan kenarı boyunca buz küpleri dizdi ve kıvrık kenarın buzların erimesiyle birlikte yerine oturduğu görüldü. Bu pratik yöntem özellikle aynı sorundan muzdarip olanların ilgisini çekti.

Kaynak