Ankette en çok oyu 1.205 kişiyle 28–30 yaş aralığı aldı. Katılımcıların yüzde 30,1'i, evlenmek için en uygun dönemin bu yaşlar olduğunu düşünüyor. Her üç okurdan biri aynı aralığı seçti.

Sonuç, resmi verilerle de örtüşüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2025'te ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda 26 oldu. Anketteki 30 yaş ve altı seçeneklerinin toplamı (20–24, 25–27 ve 28–30) ise 2.211 kişiyle okurların yüzde 55,2'sine ulaşıyor.