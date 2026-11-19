Sence Evlenmek İçin İdeal Yaş Kaç? Anket Sonucu: 28–30 Yaş Yüzde 30,1 ile Birinci
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Onedio'nun 'Sence evlenmek için ideal yaş kaç?' anketine 4.002 kişi katıldı. Okurların yüzde 30,1'i (1.205 kişi) 28–30 yaş aralığını seçti ve bu aralık birinci oldu. Yüzde 20 ile 25–27 yaş ikinci, yüzde 19 ile 31–35 yaş üçüncü sırada yer aldı. 'Hiç evlenmemek en iyisi' diyenler ise yüzde 11,6'lık payla dördüncü oldu.
Okurların yüzde 30,1'i "28–30 yaş" dedi.
25–35 yaş aralığı oyların yüzde 69,2'sini topladı.
Her 6 kişiden 1'i evliliğe mesafeli.
"Sence evlenmek için ideal yaş kaç?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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