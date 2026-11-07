Evlenmek İçin En İdeal Yaş Belli Oldu: Boşanma Riskinin En Düşük Olduğu Dönemle Açıklandı

Erken yaşta kurulan evliliklerde ayrılık ihtimali, ilerleyen yaşlarda evlenenlere göre belirgin biçimde daha yüksek.

Wolfinger'a göre 20 yerine 25 yaşına kadar beklemek boşanma riskini yaklaşık yarı yarıya azaltıyor. En büyük düşüş ise evliliği ergenlikten yirmili yaşların başına ertelemekte görülüyor. Bunun bir nedeni, gençlerin birkaç yıl içinde çok değişmesi; üstelik aile ve arkadaşlar da bu yaştaki evliliklere daha mesafeli yaklaşıyor.

İşin ilginç tarafı, 30'ların ortasından sonra risk yeniden artmaya başlıyor. Cinsiyet, eğitim, dini inanç ve yerleşim yeri gibi etkenler hesaba katıldığında bu artış daha yumuşak ama yine de var. Wolfinger, geç yaşta evlenenlerin evliliğe yatkınlığının daha düşük olabileceğini öne sürüyor. Bu yorum tartışmalı: Sosyolog Philip Cohen gibi bazı araştırmacılar başka verilerle benzer bir artışın daha belirsiz olduğunu savunuyor, Wolfinger ise bu itirazları yanlı buluyor.