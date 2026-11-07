Evlenmek İçin En İdeal Yaş Belli Oldu: Boşanma Riskinin En Düşük Olduğu Dönemle Açıklandı
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Evlilik için 'doğru yaş' tartışması yeni değil ama bu kez elimizde rakamlar var. Amerikalı sosyolog Nicholas H. Wolfinger'ın ABD'deki verilerden yaptığı analize göre boşanma ihtimali en düşük, 28-32 yaş aralığında evlenen çiftlerde görülüyor. Analiz, 10 binden fazla kişiyi kapsayan ulusal bir ankete dayanıyor.
Evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişki
Çok erken evlenenlerde risk daha yüksek
Her çift için tek bir doğru yaş yok
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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