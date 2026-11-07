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Evlenmek İçin En İdeal Yaş Belli Oldu: Boşanma Riskinin En Düşük Olduğu Dönemle Açıklandı

Evlenmek İçin En İdeal Yaş Belli Oldu: Boşanma Riskinin En Düşük Olduğu Dönemle Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 17:41
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Evlilik için 'doğru yaş' tartışması yeni değil ama bu kez elimizde rakamlar var. Amerikalı sosyolog Nicholas H. Wolfinger'ın ABD'deki verilerden yaptığı analize göre boşanma ihtimali en düşük, 28-32 yaş aralığında evlenen çiftlerde görülüyor. Analiz, 10 binden fazla kişiyi kapsayan ulusal bir ankete dayanıyor.

Kaynak - Mynet

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Evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişki

Evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişki

Wolfinger'ın analizine göre evlilik yaşı ile boşanma riski arasındaki ilişki 'U' şeklinde bir eğri çiziyor.

Utah Üniversitesi'nden Wolfinger'ın çalışması, Amerika'daki Ulusal Aile Gelişimi Araştırması'nın (NSFG) verilerini kullanıyor. Önce 2006-2010 verileri incelenmiş, ardından 2011-2013 verileriyle tekrar edilen analiz neredeyse aynı sonucu vermiş. Yani bulgu tek seferlik bir tesadüf gibi görünmüyor.

Araştırmaya göre çok erken yaşta, yani ergenlik ya da yirmili yaşların başında evlenenlerde boşanma riski yüksek. Evlenilen yaş ilerledikçe risk düşüyor ve 28-32 aralığında en alt seviyeye iniyor. Bu yüzden araştırmacılar bu döneme 'tam kıvamında' anlamına gelen 'Goldilocks' yaşı diyor.

Çok erken evlenenlerde risk daha yüksek

Çok erken evlenenlerde risk daha yüksek

Erken yaşta kurulan evliliklerde ayrılık ihtimali, ilerleyen yaşlarda evlenenlere göre belirgin biçimde daha yüksek.

Wolfinger'a göre 20 yerine 25 yaşına kadar beklemek boşanma riskini yaklaşık yarı yarıya azaltıyor. En büyük düşüş ise evliliği ergenlikten yirmili yaşların başına ertelemekte görülüyor. Bunun bir nedeni, gençlerin birkaç yıl içinde çok değişmesi; üstelik aile ve arkadaşlar da bu yaştaki evliliklere daha mesafeli yaklaşıyor.

İşin ilginç tarafı, 30'ların ortasından sonra risk yeniden artmaya başlıyor. Cinsiyet, eğitim, dini inanç ve yerleşim yeri gibi etkenler hesaba katıldığında bu artış daha yumuşak ama yine de var. Wolfinger, geç yaşta evlenenlerin evliliğe yatkınlığının daha düşük olabileceğini öne sürüyor. Bu yorum tartışmalı: Sosyolog Philip Cohen gibi bazı araştırmacılar başka verilerle benzer bir artışın daha belirsiz olduğunu savunuyor, Wolfinger ise bu itirazları yanlı buluyor.

Her çift için tek bir doğru yaş yok

Her çift için tek bir doğru yaş yok

Uzmanlara göre evliliğin kaderini yalnızca yaş değil, çiftlerin olgunluğu ve birbirine uyumu da belirliyor.

Araştırma nedensellik göstermiyor; yani 30 yaşında evlenmek tek başına evliliği kurtarmıyor. Veriler belli bir andaki anketlere dayandığı için olgunluk, ekonomik durum ve ilişkinin kalitesi gibi etkenler sonucu değiştirebilir. Kısacası herkes için geçerli tek bir yaş yok, ama istatistik 28-32 arasının daha güvenli bir liman olduğunu söylüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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