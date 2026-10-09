Türkiye'nin Boşanma Haritası Belli Oldu: En Çok Boşanma Çankaya'da Yaşandı

TÜİK'in 2025 yılı boşanma verilerine göre Türkiye'de en çok boşanmanın kaydedildiği 30 ilçe belli oldu. Listenin zirvesinde bir başkent ilçesi yer alırken, ilk 30 ilçenin 10'u tek bir ilden çıktı. Sıralama nüfusa göre oran değil, toplam boşanma sayısına göre hazırlandı.