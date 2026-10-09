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Türkiye'nin Boşanma Haritası Belli Oldu: En Çok Boşanma Çankaya'da Yaşandı

Türkiye'nin Boşanma Haritası Belli Oldu: En Çok Boşanma Çankaya'da Yaşandı

Boşanma
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 19:21
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TÜİK'in 2025 yılı boşanma verilerine göre Türkiye'de en çok boşanmanın kaydedildiği 30 ilçe belli oldu. Listenin zirvesinde bir başkent ilçesi yer alırken, ilk 30 ilçenin 10'u tek bir ilden çıktı. Sıralama nüfusa göre oran değil, toplam boşanma sayısına göre hazırlandı.

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Listenin başında Ankara var.

Listenin başında Ankara var.

Haberde yer alan sıralamaya göre 2025'te en çok boşanma Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaydedildi. İkinci sırada yine Ankara'dan Keçiören bulunuyor. Ankara'dan listeye Yenimahalle 9., Mamak 10., Etimesgut 19. ve Sincan 25. sıradan girdi. Böylece başkent, ilk 30 ilçe arasında altı ilçeyle temsil ediliyor.

İstanbul 10 ilçeyle listede.

İstanbul 10 ilçeyle listede.

İstanbul, listede 10 ilçeyle en kalabalık il oldu. İstanbul'un en üst sıradaki ilçesi 4. sırayla Kadıköy. Kadıköy'ü Esenyurt 6., Maltepe 12., Küçükçekmece 13., Pendik 17., Ümraniye 18., Üsküdar 20., Kartal 23., Bahçelievler 27. ve Ataşehir 29. sırayla takip ediyor.

İzmir'den beş ilçe listede.

İzmir'den beş ilçe listede.

İzmir'den beş ilçe ilk 30'a girdi. Konak 11., Buca 14., Karabağlar 15., Karşıyaka 16. ve Bornova 24. sırada yer aldı.

Antalya, Bursa ve Adana da sıralamada.

Antalya, Bursa ve Adana da sıralamada.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 3. sırada yer alırken, aynı ilden Kepez 8. sıraya yerleşti. Adana'nın Seyhan ilçesi 5. sırada. Bursa'dan Osmangazi 7., Nilüfer 22. ve Yıldırım 30. sırada bulunuyor. Listeyi Gaziantep'ten Şahinbey 21., Konya'dan Selçuklu 26. ve Eskişehir'den Odunpazarı 28. sırayla tamamlıyor. Haberde sıralamanın toplam sayıya göre yapıldığı, nüfusu yüksek ilçelerde sayının fazla çıkmasının doğal olduğu ve nüfusa göre hesaplanan boşanma oranlarının da incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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