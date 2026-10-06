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Düğün Günü “Evlilikten Korkuyorum” Deyip Gelmeyen Damada Yargıtay'dan Emsal Karar

Düğün Günü “Evlilikten Korkuyorum” Deyip Gelmeyen Damada Yargıtay'dan Emsal Karar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 17:48
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Düğün günü sabahı telefonu açıp “Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım” diyen ve törene gelmeyen bir damat adayı hakkında Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin bu tavrının nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. İstanbul'da yaşanan olayda yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi kadının manevi tazminat talebini reddetmişti. Yüksek mahkeme ise bu kararı bozarak uygun miktarda manevi tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti. Nişanın bozulmasının tek başına tazminat doğurmadığını ama son anda, düğün hazırlıkları sürerken vazgeçmenin farklı değerlendirildiğini ortaya koyan karar, benzer anlaşmazlıklar için de yol gösterici olacak.

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Kına gecesindeki altın tartışması, düğün sabahı gelen telefonla noktalandı

Kına gecesindeki altın tartışması, düğün sabahı gelen telefonla noktalandı

İstanbul'da evlenmeye karar veren çift, düğün tarihini 26 Temmuz 2020 olarak belirledi. Her şey planlandığı gibi ilerliyordu ama düğünden bir gün önce yapılan kına gecesinde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın konusu, erkeğin eline altın takılıp takılmayacağıydı.

Ertesi sabah kız tarafı düğün hazırlıklarıyla meşgulken damat adayı nişanlısını arayıp “Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım” dedi ve düğüne gelmeyeceğini bildirdi. Düğün yapılamadı, taraflar ise bu kez mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.

Aile mahkemesi ve bölge adliye tazminatı reddetti, Yargıtay kararı bozdu

Aile mahkemesi ve bölge adliye tazminatı reddetti, Yargıtay kararı bozdu

Davayı gören aile mahkemesi, kadının manevi tazminat talebini reddetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de 2024'te bu kararı yerinde buldu. Kadın tarafı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise Türk Medeni Kanunu'nun 121. maddesi çerçevesinde yaptığı incelemede, nişanı haksız yere bozanın erkek taraf olduğu sonucuna vardı. Daireye göre erkeğin düğün günü söylediği sözler kadının kişilik haklarının ihlaline yol açtı. Bu nedenle ret kararı bozuldu ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği belirtildi.

Nişanın bozulması tek başına tazminat sebebi değil, düğün günü vazgeçmek ise farklı

Nişanın bozulması tek başına tazminat sebebi değil, düğün günü vazgeçmek ise farklı

Yargıtay kararında, nişanın bozulmasının her zaman bir hayal kırıklığı yarattığı ve bunun tek başına tazminat gerektirmediği vurgulandı. Ancak kız tarafı düğün hazırlığı yaparken, son dakikada telefonla vazgeçildiğini bildirmenin kadının kişilik haklarına doğrudan saldırı sayılacağı ifade edildi.

Dairenin kararında tazminatın cezalandırıcı olmaması, kimseyi zenginleştirmemesi ve olayın ağırlığına uygun bir miktarda belirlenmesi gerektiği de not edildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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