Düğün Günü “Evlilikten Korkuyorum” Deyip Gelmeyen Damada Yargıtay'dan Emsal Karar
Düğün günü sabahı telefonu açıp “Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım” diyen ve törene gelmeyen bir damat adayı hakkında Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin bu tavrının nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. İstanbul'da yaşanan olayda yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi kadının manevi tazminat talebini reddetmişti. Yüksek mahkeme ise bu kararı bozarak uygun miktarda manevi tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti. Nişanın bozulmasının tek başına tazminat doğurmadığını ama son anda, düğün hazırlıkları sürerken vazgeçmenin farklı değerlendirildiğini ortaya koyan karar, benzer anlaşmazlıklar için de yol gösterici olacak.
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