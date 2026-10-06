Düğün Günü “Evlilikten Korkuyorum” Deyip Gelmeyen Damada Yargıtay'dan Emsal Karar

İstanbul'da evlenmeye karar veren çift, düğün tarihini 26 Temmuz 2020 olarak belirledi. Her şey planlandığı gibi ilerliyordu ama düğünden bir gün önce yapılan kına gecesinde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın konusu, erkeğin eline altın takılıp takılmayacağıydı.

Ertesi sabah kız tarafı düğün hazırlıklarıyla meşgulken damat adayı nişanlısını arayıp “Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım” dedi ve düğüne gelmeyeceğini bildirdi. Düğün yapılamadı, taraflar ise bu kez mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.