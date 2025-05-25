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Yargıtay Boşanma Davasında Eşinin İş Adresini Bilmeyen Erkeği Kusurlu Saydı

Yargıtay Boşanma Davasında Eşinin İş Adresini Bilmeyen Erkeği Kusurlu Saydı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 18:01

Boşanma davalarında tarafların birbirine yönelik davranışları, mahkemece 'ağır kusur' kapsamında değerlendirilebiliyor. Yargıtay’ın onama kararları ise benzer dosyalarda emsal niteliği taşıyor. Son kararlardan birinde, eşinin iş yerini bilmemek kusur sayıldı. Mahkeme, bu durumu eşler arası iletişimsizliğin ve ilgisizliğin göstergesi olarak kabul etti.

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Açılan boşanma davasında farklı başlıklar yer aldı.

Açılan boşanma davasında farklı başlıklar yer aldı.

Yargıtay kararına konu olan dosyada, Antalya’da yaşayan bir kadın, eşinin kendisiyle ve çocuklarıyla ilgilenmediğini, birlikte yatmadıklarını, sık sık habersiz seyahatlere çıktığını ve sosyal medya üzerinden kendisini engellediğini belirterek boşanma davası açtı. Ayrıca eşinin ailesi tarafından dışlandığını ve hakarete uğradığını da dile getirdi. Davalı erkek ise mahkemeden gelen dava dilekçesine yasal sürede yanıt vermeyerek savunma hakkını kullanmadı.

Yargıtay erkeği kusurlu buldu.

Yargıtay erkeği kusurlu buldu.

Antalya 8. Aile Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda erkeğin, eşinin iş yerini dahi bilmeyecek kadar ilgisiz davranmasını ve kadının ailesinden gelen telefonlara cevap vermeyerek bağları koparmasını ağır kusur olarak değerlendirdi.

Temyiz talebi reddedildi.

Temyiz talebi reddedildi.

Mahkeme, evlilik birliğinin temelden sarsıldığına hükmederek tarafların boşanmasına ve çocuğun velayetinin anneye verilmesine karar verdi. Erkeğin kadın ve çocuk için toplam 2 bin lira tedbir nafakası ödemesine ve kadına 20 bin lira maddi tazminat verilmesine hükmedildi. İstinaf mahkemesi tazminatı yetersiz bularak 75 bin liraya çıkardı. Yargıtay ise kararı onayladı ve erkeğin temyiz talebini reddetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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