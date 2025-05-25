Yargıtay Boşanma Davasında Eşinin İş Adresini Bilmeyen Erkeği Kusurlu Saydı
Boşanma davalarında tarafların birbirine yönelik davranışları, mahkemece 'ağır kusur' kapsamında değerlendirilebiliyor. Yargıtay’ın onama kararları ise benzer dosyalarda emsal niteliği taşıyor. Son kararlardan birinde, eşinin iş yerini bilmemek kusur sayıldı. Mahkeme, bu durumu eşler arası iletişimsizliğin ve ilgisizliğin göstergesi olarak kabul etti.
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Açılan boşanma davasında farklı başlıklar yer aldı.
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Yargıtay erkeği kusurlu buldu.
Temyiz talebi reddedildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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