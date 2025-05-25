Yargıtay Boşanma Davasında Eşinin İş Adresini Bilmeyen Erkeği Kusurlu Saydı

Yargıtay kararına konu olan dosyada, Antalya’da yaşayan bir kadın, eşinin kendisiyle ve çocuklarıyla ilgilenmediğini, birlikte yatmadıklarını, sık sık habersiz seyahatlere çıktığını ve sosyal medya üzerinden kendisini engellediğini belirterek boşanma davası açtı. Ayrıca eşinin ailesi tarafından dışlandığını ve hakarete uğradığını da dile getirdi. Davalı erkek ise mahkemeden gelen dava dilekçesine yasal sürede yanıt vermeyerek savunma hakkını kullanmadı.