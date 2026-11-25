Köy, ticari kazanç iddiasına katılım ücretinin nereye harcandığını ve burslu öğrencileri anlatarak karşılık verdi:

'12.500 TL'lik haftalık katılım ücreti, günde dört öğün yemek, barınma, su, güvenlik ve etkinlik giderlerini ancak karşılıyor. Ders veren akademisyenler hiçbir ücret almıyor. Katılımcıların yüzde 20'sine burs veriyoruz. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci programlarımıza burslu olarak katıldı.'

Açıklamada belediyeye bu giderlerden, gönüllü emekten ve burslu öğrencilerden neden bahsetmediği soruldu, ticari kazanç iddiasının dayanağı da istendi. Köy ayrıca dünyadan ve Türkiye'den gelen bilim insanlarının etkinlikleri için kullanılan 'bilim adı altında' ifadesiyle neyin kastedildiğini sordu.