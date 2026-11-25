Bilimler Köyü Foça Belediyesi'nin İddialarına Belgelerle Yanıt Verdi
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Foça'daki Bilimler Köyü'nün tahliyesine ilişkin tartışmada sıra köyün resmi yanıtına geldi. Bilimler Köyü, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın paylaştığı açıklamadaki iddiaların kamuoyunu yanılttığını savundu. İddiaları tek tek yanıtlayan köy, belediyeye bir dizi soru da yöneltti.
"Bilimler Köyü bir ticarethane değildir."
"Bilimler Vakfı işgalci değildir."
Yeni protokol ve inşaatlar tartışmanın merkezinde.
Köyde 2022'den bu yana 199 bilimsel etkinlik düzenlendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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