Açıklamada, belediyenin kendi kararıyla başlattığı ve yıllarca desteklenen bir girişimin, sürdürülebilir bir hukuki çözüm oluşturulmadan tahliye riskiyle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi. Vakıf, devam eden hukuki uyuşmazlığın Bilimler Köyü faaliyetlerini sona erdirmeyecek bir çözümle sonuçlanmasını talep etti.

Foça Belediyesi, ilgili kamu kurumları ve yerel yöneticiler, köyün geleceğini güvence altına alacak, mevzuata uygun ve kalıcı bir çözüm için yeniden görüşmeye davet edildi. Vakıf ayrıca hukuki süreçler tamamlanmadan faaliyetlerin fiilen sona ermesine yol açabilecek adımlardan kaçınılmasını istedi.