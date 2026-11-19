Foça Belediyesi Bilimler Köyü'nü Tahliye Ediyor: 5 Yıllık İşgal Bedeli Talep Ediyorlar
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İzmir'in Foça ilçesindeki Bilimler Köyü, arazi tahsisinin iptal edilmesi ve yeni işbirliği protokolünün reddedilmesi nedeniyle tahliye riskiyle karşı karşıya. Foça Belediyesi tahliye işlemlerini başlatırken geriye dönük 5 yıllık işgal bedeli de talep ediyor. Bilimler Vakfı, köyün fiilen kapanma riski taşıdığını bildirdi.
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Kaynak: ANKA
Köy, 2019'daki protokolle vakfa 29 yıllığına tahsis edilen 70 dönümlük arazide kuruldu.
Meclis 5 Kasım 2024'te tahsis kararlarını iptal etti, yeni protokol ise Ağustos 2026'da reddedildi.
Vakıf, belediyeyi ve kamu kurumlarını kalıcı bir çözüm için yeniden görüşmeye davet etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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