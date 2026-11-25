Sevgilisiyle Aralarında 26 Yaş Var: Üçüncü Evliliğine Hazırlanan Rafet El Roman'dan Eski Eşlerine Mesaj!
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Rafet El Roman, iki evlilik ve üç çocukla dolu bir özel hayata sahip. Şarkıcı bir süre önce yüzüğü göstererek yeniden evleneceğini duyurmuştu. Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğünü çıkışında muhabirlerle konuşan El Roman, bu kez eski eşleri ve nişanlısı hakkında açıklamalarda bulundu. Üçüncü evlilik için tarihin henüz belli olmadığını söyleyen şarkıcı, ilişkisinin çok güzel gittiğini anlattı.
Kaynak: Okan Mermer
El Roman'ın geçmişte iki evliliği ve üç çocuğu var.
Nişanlısı Rahime Haciyeva, 32 yaşında ve hemşire.
El Roman: "Evlilik tarihi belli değil henüz."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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