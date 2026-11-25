Rafet El Roman, iki evlilik ve üç çocukla dolu bir özel hayata sahip. Şarkıcı bir süre önce yüzüğü göstererek yeniden evleneceğini duyurmuştu. Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğünü çıkışında muhabirlerle konuşan El Roman, bu kez eski eşleri ve nişanlısı hakkında açıklamalarda bulundu. Üçüncü evlilik için tarihin henüz belli olmadığını söyleyen şarkıcı, ilişkisinin çok güzel gittiğini anlattı.

Kaynak: Okan Mermer