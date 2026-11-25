Aşk Hayatında Hangi Rolü Üstlenmeye Mahkumsun?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aşk hayatında herkesin farkında olmadan üstlendiği bir rol vardır. Kimi ilişkilerde sürekli anlayış gösteren taraf olurken kimi her şeyi kontrol etmeye çalışır, kimi de duygularını belli etmemek için kendini geri çeker. Bazen karşına çıkan insanlar değişse bile ilişkilerinde benzer olayları tekrar tekrar yaşadığını fark edersin. Peki sen aşk hayatında hangi rolü üstleniyorsun?
1. Hoşlandığın biriyle iletişimin azalmaya başladığında ne yaparsın?
2. Bir ilişkide sorun yaşandığında ilk tepkin ne olur?
3. Partnerin sana yeterince ilgi göstermediğinde ne yaparsın?
4. Aşık olduğunda en çok hangi özelliğin ortaya çıkar?
5. Partnerin kötü bir dönemden geçiyorsa nasıl davranırsın?
6. Birinden hoşlandığında ilk adımı atar mısın?
7. İlişkinde seni en çok ne mutlu eder?
8. Partnerinle aranda kıskançlık konusu açıldığında ne yaparsın?
İlişkinin Kurtarıcısı Sensin!
Peşinden Koşulmasını Bekleyen Sensin!
Duygularını Saklayan Sensin!
İlişkinin Analisti Sensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın