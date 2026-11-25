Sen aşk hayatında her ayrıntıyı anlamaya çalışan, iletişime önem veren ve yaşanan sorunların altında yatan nedenleri bulmak isteyen birisin. Bir ilişkinin yalnızca güzel duygulardan ibaret olmadığını biliyorsun. Senin için anlaşılmak, güven duymak ve geleceğe dair ortak bir bakış açısına sahip olmak oldukça önemli. Partnerinin davranışlarını dikkatle gözlemleyebilir, söylediği bir sözün arkasında ne olduğunu düşünmeye başlayabilirsin. Bir sorun yaşandığında görmezden gelmek yerine konuşmayı tercih ediyorsun. Çünkü çözülmeyen problemlerin zamanla daha büyük sorunlara dönüşeceğine inanıyorsun. Ancak bazen her şeyi anlamlandırmaya çalışmak seni yorabilir. Partnerinin neden geç cevap verdiğini, neden farklı davrandığını veya neden eskisi kadar ilgili olmadığını uzun uzun düşünebilirsin. Her davranışın altında bir anlam aramak, aslında ortada olmayan sorunları bile zihninde büyütmene neden olabilir.