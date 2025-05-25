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Sahnede "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı Atmışlar: Şarkıcı Cem Akarsu ve Gitarist Kaan Kaplan Gözaltına Alındı

Sahnede "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı Atmışlar: Şarkıcı Cem Akarsu ve Gitarist Kaan Kaplan Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 16:08

Maçka Parkı’nda “Özgür Üniversite Hareketi” tarafından düzenlenen bahar şenliği organizasyonunda sahneye çıkan ve “Zıplamayan Tayyipçi” diye slogan atan şarkıcı Cem Akarsu ile gitarist Kaan Kaplan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Dün İstanbul’da bulunan Maçka Parkı’nda "Bahar Direnişi Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Dün İstanbul’da bulunan Maçka Parkı’nda "Bahar Direnişi Şenliği" etkinliği düzenlendi.

“Özgür Üniversite Hareketi” tarafından yapılan organizasyonda şarkıcılar sahne aldı, üniversite öğrencileri şarkılarla eğlendi.

Şenlikte sahne alan 2 müzisyenin ise bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

“Zıplamayan Tayyipçi” sloganı atmışlar.

“Zıplamayan Tayyipçi” sloganı atmışlar.

Şarkıcı Cem Akarsu ve gitarist Kaan Kaplan, bu sabah saatlerinde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bahar şenliğinde yaşananlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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