Sahnede "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı Atmışlar: Şarkıcı Cem Akarsu ve Gitarist Kaan Kaplan Gözaltına Alındı
Maçka Parkı’nda “Özgür Üniversite Hareketi” tarafından düzenlenen bahar şenliği organizasyonunda sahneye çıkan ve “Zıplamayan Tayyipçi” diye slogan atan şarkıcı Cem Akarsu ile gitarist Kaan Kaplan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.
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Dün İstanbul’da bulunan Maçka Parkı’nda "Bahar Direnişi Şenliği" etkinliği düzenlendi.
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“Zıplamayan Tayyipçi” sloganı atmışlar.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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