5 Kişinin Hayatını Kaybettiği OceanGate Denizaltı Faciası'nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

2023 yılında, OceanGate Expeditions adlı şirket, tarihin en büyük deniz felaketlerinden biri olan ve yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olan Titanik'e turistik bir gezi düzenlemişti. Bu gezi, Titan adı verilen bir denizaltı ile gerçekleştirildi. Ancak, bu denizaltı ile iletişim bir süre sonra tamamen kesildi. Birkaç gün süren endişeli bekleyişin ardından, denizaltının patladığı ve içinde bulunan beş kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi.
Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı;
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Hayatını kaybedenler arasında Ocean Gate şirketinin CEO’su ve hem Titan denizaltı yolcuğun kaptanı olan Stockton Rush da vardı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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