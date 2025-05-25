onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
5 Kişinin Hayatını Kaybettiği OceanGate Denizaltı Faciası'nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

5 Kişinin Hayatını Kaybettiği OceanGate Denizaltı Faciası'nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 14:15

İçerik Devam Ediyor

2023 yılında, OceanGate Expeditions adlı şirket, tarihin en büyük deniz felaketlerinden biri olan ve yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olan Titanik'e turistik bir gezi düzenlemişti. Bu gezi, Titan adı verilen bir denizaltı ile gerçekleştirildi. Ancak, bu denizaltı ile iletişim bir süre sonra tamamen kesildi. Birkaç gün süren endişeli bekleyişin ardından, denizaltının patladığı ve içinde bulunan beş kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi.

Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Hayatını kaybedenler arasında Ocean Gate şirketinin CEO’su ve hem Titan denizaltı yolcuğun kaptanı olan Stockton Rush da vardı.

Hayatını kaybedenler arasında Ocean Gate şirketinin CEO’su ve hem Titan denizaltı yolcuğun kaptanı olan Stockton Rush da vardı.

Görüntülerde patlamayı fark eden kişi de OceanGate CEO’sunun eşi. Patlama sesini duyan kadının o anlarda olan biteni anlayamadığı görülüyor.

Hayatını kaybedenler diğer yolcular ise; daha önce dünyanın etrafında bir tur atmış ve 3 Guiness Dünya Rekoruna sahip olan Pilot Hamish Harding, milyarder iş adamı Shahzada, onun üniversite öğrencisi oğlu Suleman Dawood ve 1987’de Titanik’e ilk dalan 73 yaşındaki “Bay Titanik” lakaplı Paul-Henry Nargeolet'ti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın