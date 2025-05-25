5 Kişinin Hayatını Kaybettiği OceanGate Denizaltı Faciası'nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

2023 yılında, OceanGate Expeditions adlı şirket, tarihin en büyük deniz felaketlerinden biri olan ve yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olan Titanik'e turistik bir gezi düzenlemişti. Bu gezi, Titan adı verilen bir denizaltı ile gerçekleştirildi. Ancak, bu denizaltı ile iletişim bir süre sonra tamamen kesildi. Birkaç gün süren endişeli bekleyişin ardından, denizaltının patladığı ve içinde bulunan beş kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi.

Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı;