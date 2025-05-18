Hindistan'da Düşen Bir Helikopter Tesadüfen O Sırada Fotoğraf Çekilen İki Kişinin Kamerasına Yansıdı

Gün geçmiyor ki Hindistan'da garip bir olay yaşanmasın. Ülkede yine trajik bir olay yaşandı. Bir helikopter, yere çakıldı. Bu korkunç an, fotoğraf çekmekte olan iki kişi tarafından tesadüfen kaydedildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. O anlar sosyal medyada viral oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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