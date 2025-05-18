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Hindistan'da Düşen Bir Helikopter Tesadüfen O Sırada Fotoğraf Çekilen İki Kişinin Kamerasına Yansıdı

Hindistan'da Düşen Bir Helikopter Tesadüfen O Sırada Fotoğraf Çekilen İki Kişinin Kamerasına Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2025 - 15:57

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Gün geçmiyor ki Hindistan'da garip bir olay yaşanmasın. Ülkede yine trajik bir olay yaşandı. Bir helikopter, yere çakıldı. Bu korkunç an, fotoğraf çekmekte olan iki kişi tarafından tesadüfen kaydedildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, telefonlarımız hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, telefonlarımız hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Her anımızı kaydedip, paylaşabildiğimiz bu dijital dünyada, fotoğraf çekmek adeta bir yaşam biçimi oldu. Her saniyeyi ölümsüzleştirebiliyor, anılarımızı dijital birer parça olarak saklayabiliyoruz. Bu durum, yaşam tarzımızı ve iletişim biçimlerimizi değiştirdi. Artık telefonlarımızla sadece konuşmak ya da mesajlaşmak değil, aynı zamanda yaşamımızın her anını belgelemek de mümkün. Hal böyle olunca da kameralarımıza birbirinden ilginç görüntüler takılması kaçınılmaz oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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