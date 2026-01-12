Tenis Tarihinin En Çekici 12 Sporcusu

Bazı tenisçiler vardır; kazansalar da kaybetseler de izlemek istersin. Çünkü onlarda sadece yetenek değil, bir aura vardır. Oyunla kurdukları bağ, korttaki duruşları, bazen umursamaz gibi görünen rahatlıkları, bazen de inatla mücadele eden halleri insanı içine çeker.

Bu listede, tenis tarihine sadece kupalarla değil, korttaki varlıklarıyla da damga vurmuş; izleyiciyi oyuna daha fazla bağlayan 12 sporcuyu bir araya getirdik. 🎾 👀