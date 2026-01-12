onedio
article/comments
article/share
Tenis Tarihinin En Çekici 12 Sporcusu

Ceren Özer
12.01.2026 - 10:48

Bazı tenisçiler vardır; kazansalar da kaybetseler de izlemek istersin. Çünkü onlarda sadece yetenek değil, bir aura vardır. Oyunla kurdukları bağ, korttaki duruşları, bazen umursamaz gibi görünen rahatlıkları, bazen de inatla mücadele eden halleri insanı içine çeker. 

Bu listede, tenis tarihine sadece kupalarla değil, korttaki varlıklarıyla da damga vurmuş; izleyiciyi oyuna daha fazla bağlayan 12 sporcuyu bir araya getirdik. 🎾 👀

1. Maria Sharapova

Sharapova, uzun boyu ve keskin yüz hatlarıyla her zaman “model gibi tenisçi” olarak anıldı. Kortta soğuk ve mesafeli duruşu, onu daha gizemli ve etkileyici kılıyordu. 

Bu estetik duruşun arkasında ise 5 Grand Slam şampiyonluğu ve kariyer Grand Slam’i tamamlamış çok az sporcudan biri olma başarısı var. Yani Sharapova, sadece güzel değil; tenis tarihine adını ciddi şekilde yazdırmış bir şampiyon.

2. Roger Federer

Tenis dünyasında zarafet denince akla gelen ilk isim. Federer’i çekici yapan şey sadece fiziksel görünümü değil; korttaki sakinliği, akıcılığı ve adeta zahmetsizmiş gibi görünen oyunu. 20 Grand Slam şampiyonluğu, yıllarca süren dünya 1 numaralığı ve tenis tarihinin en estetik oyun stillerinden biri…

3. Anna Kournikova

Sarı saçları, atletik fiziği ve kamerayla kurduğu doğal bağ sayesinde kortların en çok konuşulan figürlerinden biri oldu. Çiftlerde iki Avustralya Açık şampiyonluğu yaşadı ve uzun süre dünya sıralamasında üst seviyelerde yer aldı. Onu asıl unutulmaz yapan şey ise, tenisi popüler kültürün tam ortasına taşımasıydı.

4. Rafael Nadal

Nadal’ın çekiciliği pürüzsüz değil, tam tersine ham ve gerçek. “güçlü erkek” algısının korttaki karşılığı gibi. Bu fiziksel karizmanın yanında 22 Grand Slam şampiyonluğu, özellikle Roland Garros’ta kurduğu efsanevi dominasyon ve “asla vazgeçmeyen” oyun tarzı var.

5. Grigor Dimitrov

Dimitrov, tenis dünyasında yıllarca “en yakışıklı tenisçi” olarak anıldı. Düzgün yüz hatları, atletik yapısı ve cool tavırlarıyla, çekiciliği biraz da umursamaz gibi duran özgüveninden gelir.

ATP Finalleri şampiyonluğu, Masters turnuva zaferleri ve üst düzey rakiplerle oynadığı etkileyici maçlar bulunur.

6. Ana Ivanović

Ivanović’in çekiciliği fazlasıyla doğal ve abartısız. Sıcak gülümsemesi, zarif duruşu ve sade güzelliği onu tenis dünyasının en sevilen isimlerinden biri yaptı. Kortta bu zarafeti, 2008 Roland Garros şampiyonluğu ve dünya 1 numaralığıyla taçlandırdı.

7. Tommy Haas

Haas, havalı saçları, fit fiziği ve sakin tavırlarıyla özellikle 90’lar ve 2000’lerin başında oldukça popülerdi. Uzun ve istikrarlı bir kariyer, Masters seviyesinde zaferler ve dünya ilk 10’u deneyimi var. Haas, büyük şampiyonluklar kazanmasa da hem oyunuyla hem duruşuyla iz bırakan bir isimdi.

8. Serena Williams

Serena Williams, güzellik algılarını yıkan bir figür. Güçlü bedeni, kendinden emin bakışları ve tavrıyla son derece etkileyici. Onun çekiciliği, özgüveninden geliyor. Bu duruşun arkasında ise 23 Grand Slam şampiyonluğu, sayısız rekor ve kadın tenisinin sınırlarını zorlayan bir kariyer var.

9. Feliciano López

López, İspanyol karizmasının korttaki karşılığı gibiydi. Uzun boyu, koyu saçları ve rahat tavırlarıyla izleyicilerin favorisi oldu. Grand Slam şampiyonlukları yok ama uzun yıllar ATP turunda kalmayı başarmış, çiftlerde Grand Slam kazanmış ve istikrarlı bir kariyer sürdürmüş bir isim.

10. Naomi Osaka

Osaka’nın çekiciliği modern ve sade. Gösterişten uzak, doğal yüz hatları ve sakin tavırlarıyla dikkat çekiyor. 4 Grand Slam şampiyonluğu, büyük finallerdeki soğukkanlılığı ve mental gücü var. Osaka, yeni nesil tenisçilerin hem estetik hem başarılı yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor.

11. Marat Safin

Safin’in çekiciliği biraz tehlikeli, biraz da asi. Sert bakışları, uzun boyu ve kontrolsüz anları onu “bad boy” figürüne dönüştürdü. Ama bu karizmanın arkasında 2 Grand Slam şampiyonluğu ve zirveye çıkmış bir yetenek vardı. Safin, hem yakışıklı hem fazlasıyla yetenekli olmanın yarattığı o özel çekiciliğe sahipti.

12. Eugenie Bouchard

Bouchard, modern tenis çağında dış görünüşüyle en çok konuşulan isimlerden biri. Fit fiziği, simetrik yüz hatları ve kamera önündeki rahatlığı onu hızla popülerleştirdi. Wimbledon finali, Grand Slam yarı finalleri ve üst sıralar deneyimi bulunuyor. Kariyeri inişli çıkışlı olsa da tenis dünyasında yarattığı etki tartışılmaz.

