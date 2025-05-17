onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Daha Neler Göreceğiz? Ankara'da Bir Adam Trafikte Tartıştığı Sürücüye Kılıç Çekti

Daha Neler Göreceğiz? Ankara'da Bir Adam Trafikte Tartıştığı Sürücüye Kılıç Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.05.2025 - 19:14

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde, trafikle ilgili tartışmaların sıklığı, bu durumun artık günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine neden oldu. Bu sıkıntılı durum, trafikteki huzuru ve düzeni bozarak, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehdit ediyor. Bu nedenle, trafikte yaşanan tartışmaların önlenmesi ve bu durumun ülkemizde rutin hale gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Bazen bu tartışmalar, akılalmaz anlara da sahne olabiliyor. 

Bir adam, trafikte tartıştığı sürücüye kılıç çekti. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Arabasından aldığı kılıcı tartıştığı sürücüye doğrultan şahsın o anları "Daha neler göreceğiz?" dedirtti.

Arabasından aldığı kılıcı tartıştığı sürücüye doğrultan şahsın o anları "Daha neler göreceğiz?" dedirtti.

Trafikte karşılaşılan çatışmalar, zaman zaman son derece trajik sonuçlara yol açabiliyor. Hatta bu durumlar, can kayıplarına dahi sebep olabiliyor. Bu sebeple bazı önemli adımlar atıldı. Yakın zamanda alınan kararla, trafikte yaşadığı tartışma sonucu aracından inen sürücülerin ehliyetine el konulabileceği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın