onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Mağazanın Açılışında Yapılan İndirimden Faydalanmak İsteyen Vatandaşlar İzdihama Sebep Oldu

Bir Mağazanın Açılışında Yapılan İndirimden Faydalanmak İsteyen Vatandaşlar İzdihama Sebep Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.05.2025 - 18:52

İçerik Devam Ediyor

Mağaza açılışları ve indirim günleri, alışveriş severler için adeta bir yarış havasında geçiyor. Bu özel günlerde mağazalar, tüketicilerin yoğun ilgisine maruz kalır. İnsanlar, en iyi fırsatları yakalamak için adeta bir yarış içerisine girerler. Bu durum, zaman zaman izdihamlara dahi yol açabiliyor. 

Yine bir mağazanın açılışında benzer görüntüler yaşandı. Mağazaya girmek isteyenler birbiriyle yarışırken ortalık savaş alanına döndü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanların ürünlerin üzerine basarak mağazaya girdiği o anlar Yüzüklerin Efendisi serisindeki savaş görüntülerine benzetildi.

İnsanların ürünlerin üzerine basarak mağazaya girdiği o anlar Yüzüklerin Efendisi serisindeki savaş görüntülerine benzetildi.

Kimileri bu yaşananların ekonomik durumla ilgili olduğunu, insanların böyle fırsatları değerlendirmek için büyük çaba sarfetmelerinin normal olduğunu savunurken kimileri ise bunun ekonomi ile bir alakası olmadığını, tamamen insanların alışkanlık ve yaşam biçimleri ilgili olduğunu söyledi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın