Bir Mağazanın Açılışında Yapılan İndirimden Faydalanmak İsteyen Vatandaşlar İzdihama Sebep Oldu

Kimileri bu yaşananların ekonomik durumla ilgili olduğunu, insanların böyle fırsatları değerlendirmek için büyük çaba sarfetmelerinin normal olduğunu savunurken kimileri ise bunun ekonomi ile bir alakası olmadığını, tamamen insanların alışkanlık ve yaşam biçimleri ilgili olduğunu söyledi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?