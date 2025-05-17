Bir Mağazanın Açılışında Yapılan İndirimden Faydalanmak İsteyen Vatandaşlar İzdihama Sebep Oldu

Mağaza açılışları ve indirim günleri, alışveriş severler için adeta bir yarış havasında geçiyor. Bu özel günlerde mağazalar, tüketicilerin yoğun ilgisine maruz kalır. İnsanlar, en iyi fırsatları yakalamak için adeta bir yarış içerisine girerler. Bu durum, zaman zaman izdihamlara dahi yol açabiliyor.
Yine bir mağazanın açılışında benzer görüntüler yaşandı. Mağazaya girmek isteyenler birbiriyle yarışırken ortalık savaş alanına döndü.
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İnsanların ürünlerin üzerine basarak mağazaya girdiği o anlar Yüzüklerin Efendisi serisindeki savaş görüntülerine benzetildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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