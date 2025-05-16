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Otostopla Adıyaman’daki Menzil Köyüne Giden Gezgin Gördüğü Detayları Paylaştı

Otostopla Adıyaman’daki Menzil Köyüne Giden Gezgin Gördüğü Detayları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.05.2025 - 23:25

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Otostopla seyahat etmek pek çok kişi için bir tutku. Otostopla seyahat etmek, bireyi sadece fiziksel bir yolculuğa çıkarmaz, aynı zamanda kişisel bir keşif yolculuğuna da yönlendirir. Bu tutku, bazen bir macera arzusu, bazen de yeni kültürler ve yaşam tarzlarına dair merakla tetiklenir. Otostopla seyahat etmek, belki de en saf haliyle özgürlüğün ve bağımsızlığın tadını çıkarmak için bir yol sunar.

Sosyal medyada siz de sık sık Menzil köyünden görüntülere denk gelmişsinizdir. Otostopla pek çok yeri gezen 'yunusseyyah' isimli gezgin, yine otostopla Menzil köyüne gitti. Köyde gördüğü detayları paylaştığı videosuna 'Başka bir ülke gibi' yorumları yapıldı. Kendisi de gördükleri karşısında 'Resmen yeni bir şehir inşa etmişler' yorumunda bulundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJuRTDAtxeS/
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Menzil Cemaati", Türkiye'deki en büyük cemaatlerden biri olarak biliniyor.

"Menzil Cemaati", Türkiye'deki en büyük cemaatlerden biri olarak biliniyor.

Nakşibendiye tarikatına bağlı olan bu cemaat, Siirt'in Baykan ilçesinden Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil köyüne yerleşen Abdulhakim Erol tarafından kurulmuş. Videoda bahsedildiğine göre, köye şehir dışından insanlar geliyor. Gelenler, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde sıklıkla kullanılan mobiletle karşılanıyor. Köyde insanları görevliler karşılıyor ve yönlendiriyor. Menzil şeyhi ise özel önlemlerle camiye geliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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