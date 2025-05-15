Sokak Röportajında İki Vatandaş Arasında "Yaşamak" Üzerine Tartışma: "Sinemayla, Tiyatroyla Ne İşim Olur?"

Sokak röportajları, bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade edebildikleri bir platform sunar. Bu tarz röportajlar, insanların görüşlerini, inançlarını ve değerlerini özgürce paylaşmalarına olanak sağlar. Aynı zamanda, toplumun genel eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak için mükemmel bir araçtır. Bu nedenle, sokak röportajları, toplumun nabzını tutmak ve genel halkın düşüncelerini ve duygularını anlamak için önemli bir araçtır.

Sokak 54 isimli kanalın sokak röportajında iki vatandaş arasında tartışma çıktı. 'Yaşamak' üzerine tartışan iki vatandaşın diyaloğu gündem oldu.