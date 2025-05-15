onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sokak Röportajında İki Vatandaş Arasında "Yaşamak" Üzerine Tartışma: "Sinemayla, Tiyatroyla Ne İşim Olur?"

Sokak Röportajında İki Vatandaş Arasında "Yaşamak" Üzerine Tartışma: "Sinemayla, Tiyatroyla Ne İşim Olur?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.05.2025 - 19:22

İçerik Devam Ediyor

Sokak röportajları, bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade edebildikleri bir platform sunar. Bu tarz röportajlar, insanların görüşlerini, inançlarını ve değerlerini özgürce paylaşmalarına olanak sağlar. Aynı zamanda, toplumun genel eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak için mükemmel bir araçtır. Bu nedenle, sokak röportajları, toplumun nabzını tutmak ve genel halkın düşüncelerini ve duygularını anlamak için önemli bir araçtır.

Sokak 54 isimli kanalın sokak röportajında iki vatandaş arasında tartışma çıktı. 'Yaşamak' üzerine tartışan iki vatandaşın diyaloğu gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Geçinmenin çok zor olduğunu savunan bir vatandaşa, başka bir vatandaştan "Geçinmek isteyen geçinir" savunması geldi.

Geçinmenin çok zor olduğunu savunan bir vatandaşa, başka bir vatandaştan "Geçinmek isteyen geçinir" savunması geldi.

Kendisinin sadece patates ve çorba yediğini, evinden işine gittiğini söyleyen vatandaş, 'Sinema bilmezsin, tiyatro bilmezsin' tepkisine ise 'Ne işim olur?' cevabını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın