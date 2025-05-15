Sokak Röportajında İki Vatandaş Arasında "Yaşamak" Üzerine Tartışma: "Sinemayla, Tiyatroyla Ne İşim Olur?"

Sokak röportajları, bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade edebildikleri bir platform sunar. Bu tarz röportajlar, insanların görüşlerini, inançlarını ve değerlerini özgürce paylaşmalarına olanak sağlar. Aynı zamanda, toplumun genel eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak için mükemmel bir araçtır. Bu nedenle, sokak röportajları, toplumun nabzını tutmak ve genel halkın düşüncelerini ve duygularını anlamak için önemli bir araçtır.
Sokak 54 isimli kanalın sokak röportajında iki vatandaş arasında tartışma çıktı. 'Yaşamak' üzerine tartışan iki vatandaşın diyaloğu gündem oldu.
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Geçinmenin çok zor olduğunu savunan bir vatandaşa, başka bir vatandaştan "Geçinmek isteyen geçinir" savunması geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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