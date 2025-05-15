Aldığı Kıyafeti Kesen Sevgilisini Paylaşan Kadın "Kendine Saygın Yok mu" Diyenlere Tepki Gösterdi

Bir ilişkinin en temel değerlerinden biri birbirinin yaşam tarzına saygı duymaktır elbette. Kendi yaşam tarzına ve tercihlerine yakın insanlarla ilişki kurmak yerine, karşıdakinin yaşam tarzına müdahale etmek hatta değiştirmeye çalışmak oldukça sağlıksız bir durum olsa da maalesef pek çok çift bu durumu yaşıyor.
Bir kadın, satın aldığı kıyafeti gördükten sonra işten gelip kıyafetini makasla kesen sevgilisini paylaştı. O anlara 'Ayrılmalısın', 'Kendine saygın yok mu?' gibi yorumlar yapıldı. Kadın o yorumlara da çektiği bir video ile tepki gösterdi.
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İlişkiler en temelde saygı üzerine kuruludur.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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