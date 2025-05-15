Aldığı Kıyafeti Kesen Sevgilisini Paylaşan Kadın "Kendine Saygın Yok mu" Diyenlere Tepki Gösterdi

Bir ilişkinin en temel değerlerinden biri birbirinin yaşam tarzına saygı duymaktır elbette. Kendi yaşam tarzına ve tercihlerine yakın insanlarla ilişki kurmak yerine, karşıdakinin yaşam tarzına müdahale etmek hatta değiştirmeye çalışmak oldukça sağlıksız bir durum olsa da maalesef pek çok çift bu durumu yaşıyor.

Bir kadın, satın aldığı kıyafeti gördükten sonra işten gelip kıyafetini makasla kesen sevgilisini paylaştı. O anlara 'Ayrılmalısın', 'Kendine saygın yok mu?' gibi yorumlar yapıldı. Kadın o yorumlara da çektiği bir video ile tepki gösterdi.