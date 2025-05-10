Banka Dışkısını Bıraktı: Bir Temizlik İşçisine Yapılan Rezilliğin Gerçek Olduğuna İnanmak İstemeyeceksiniz

İyi haberlere hasret kaldığımız şu günlerde, Ankara'da sinirleri altüst eden bir olay meydana geldi. Çankaya'da, bir temizlik görevlisine yönelik saygısız bir eylem gerçekleştirildi. Bir şahıs, parktaki bir banka dışkı bırakarak bu durumu temizlik görevlisinin fark etmesini ve temizlemesini bekledi. Bu süreci kahkahalarla kaydederek sosyal medyada paylaştı. O anlar izleyenlerin sinirlerini bozarken, ülkede giderek bozulan saygı seviyesi üzerine de düşündürdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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