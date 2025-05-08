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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçinin Sözleri Gündem Oldu: "30 Yıl Önce Erdoğan Olsaydı Gelmezdim"

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçinin Sözleri Gündem Oldu: "30 Yıl Önce Erdoğan Olsaydı Gelmezdim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 22:41

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Son dönemde ülkenin içine düştüğü ekonomik koşullar pek çok kişinin yönünü yurt dışına çevirmesine sebep oldu. İlk olarak akla gelen ülke ise Almanya. Almanya'da çok uzun yıllardır yaşayan Türkler var bildiğiniz üzere Bu durum eskiden beri Almanya'da yaşayanlarla yeni gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu. Eskiden beri Almanya'da yaşayanlar oradaki koşulların çok kötü olduğunu, bir düzenleri olmasa hemen Türkiye'ye döneceklerini söylerken; yeni gidenler Almanya'da ciddi bir alım gücü olduğunu savunuyor. 

'benyuxel' isimli içerik üreticisinin röportaj yaptığı iki eski gurbetçi, yine benzer söylemlerde bulundu. İkilinin sözleri tepki çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIYJpl...
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Buradan izleyebilirsiniz;

"30 sene önce Erdoğan olsaydı Almanya'ya gelmezdim" diyen gurbetçi aldığı maaştan ve kirasından şikayet etti.

"30 sene önce Erdoğan olsaydı Almanya'ya gelmezdim" diyen gurbetçi aldığı maaştan ve kirasından şikayet etti.

Aldığı maaşın yarısını kiraya verdiğini söyleyen gurbetçi, iki çocuğu olduğu için mecburen 4+1 evde yaşadığını söyleyince, elbette insanlar bunu Türkiye'deki ev fiyatları ile karşılaştırdı. Tepki çeken o sözlere pek çok yorum da geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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morbusmentis

yetki bende olsa gutbetçilerin mülk edinmesini yasaklar, ülkeye giriş-çıkışlarında fahiş ücretler uygulanmasını sağlardım. uçağa binmeden önce iki kez düşünü... Devamını Gör

futboltopu20

en çok türkiyede para harcayan bunlar millette para kalmadı

KumdanKum

Ne kadar inanarak boş konuşuyor tam üçkağıtçı tipi var ve tiple de sınırlı değil.. Atma Recep diyesim geldi..

futboltopu20

😝😛🤣😆😃😄😁😅😜😂😀😝😝