Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçinin Sözleri Gündem Oldu: "30 Yıl Önce Erdoğan Olsaydı Gelmezdim"

Son dönemde ülkenin içine düştüğü ekonomik koşullar pek çok kişinin yönünü yurt dışına çevirmesine sebep oldu. İlk olarak akla gelen ülke ise Almanya. Almanya'da çok uzun yıllardır yaşayan Türkler var bildiğiniz üzere Bu durum eskiden beri Almanya'da yaşayanlarla yeni gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu. Eskiden beri Almanya'da yaşayanlar oradaki koşulların çok kötü olduğunu, bir düzenleri olmasa hemen Türkiye'ye döneceklerini söylerken; yeni gidenler Almanya'da ciddi bir alım gücü olduğunu savunuyor.
'benyuxel' isimli içerik üreticisinin röportaj yaptığı iki eski gurbetçi, yine benzer söylemlerde bulundu. İkilinin sözleri tepki çekti.
Buradan izleyebilirsiniz;
"30 sene önce Erdoğan olsaydı Almanya'ya gelmezdim" diyen gurbetçi aldığı maaştan ve kirasından şikayet etti.
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yetki bende olsa gutbetçilerin mülk edinmesini yasaklar, ülkeye giriş-çıkışlarında fahiş ücretler uygulanmasını sağlardım. uçağa binmeden önce iki kez düşünü... Devamını Gör
en çok türkiyede para harcayan bunlar millette para kalmadı
Ne kadar inanarak boş konuşuyor tam üçkağıtçı tipi var ve tiple de sınırlı değil.. Atma Recep diyesim geldi..
😝😛🤣😆😃😄😁😅😜😂😀😝😝