Bir Gezgin Mısır'ın Sosyal Medyadaki Fotoğraflarıyla Gerçek Görüntülerini Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/oncebendeng...
Sosyal medya platformlarından gördüğümüz görseller, zaman zaman gerçekliği tam anlamıyla yansıtmayabiliyor. Keşfetme arzusuyla gitmeyi planladığımız bir destinasyon, gerçekte tamamen farklı bir atmosfere sahip olabiliyor. Bu durum, beklentilerimizin ve hayal ettiğimiz deneyimlerin çoğu zaman hayal kırıklığına dönüşmesine neden oluyor.
'oncebendengor' isimli içerik üreticisi Mısır'ın sosyal medyada görünen fotoğraflarıyla gerçek halini karşılaştırdı. Ortaya çıkan fark, Mısır'a seyahat etmek isteyenleri biraz düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda, turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri Mısır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın