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Bir İçerik Üreticisi "Hiç Paraları Olmadan" Dünyayı Gezdiklerini Söyleyen Gezginleri Eleştirdi

Bir İçerik Üreticisi "Hiç Paraları Olmadan" Dünyayı Gezdiklerini Söyleyen Gezginleri Eleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 22:27

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde sosyal medyada gezginlerin birbirinden renkli videolarına sık sık denk geliyoruz. Aralarından bazıları gezmek için hiç paraya ihtiyaç olmadığını, otostop çekerek ya da günlük işler yaparak rahatlıkla dünyayı gezebileceklerini iddia ederek insanları bu konuda umutlandırıyor. Fakat elbette günlük yaşamımızı bile zor idame ettirirken bunun nasıl mümkün olacağı pek de kafalara yatmıyor. 

Kendisi de yurt dışında yaşayan 'omerudesuuu' isimli içerik üreticisi, bu aşırı umutlu konuşan gezginler hakkında konuştu. Her ülkede yemek yemeniz, ulaşım sağlamanız gerektiğini vurgulayan Ömer Tekçi, işin gerçek yüzünü anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Dünyayı gezmek pek çok kişinin hayatı. Fakat elbette maddi durum aklımıza geliyor.

Dünyayı gezmek pek çok kişinin hayatı. Fakat elbette maddi durum aklımıza geliyor.

Ancak, bu büyülü düşün peşinden gitmek, çoğu zaman maddi durumumuzun gölgesinde kalabilir. Bu durum, dünyayı keşfetme arzumuzu engelleyebilir ve bizi hayallerimizden uzaklaştırabilir. Dünyayı hiç parası olmadan gezdiğini söyleyen gezginler bunun için çeşitli yollar da paylaşıyor. Kısa vadede işe yarar fikirler olsa da, birkaç yıl sonrası düşünüldüğünde durumun işin içinden çıkılamaz bir hal alması muhtemel.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hiçbir maddi güvence olmadan dünyayı gezmek mümkün mü?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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