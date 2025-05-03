Bir İçerik Üreticisi "Hiç Paraları Olmadan" Dünyayı Gezdiklerini Söyleyen Gezginleri Eleştirdi

Son dönemde sosyal medyada gezginlerin birbirinden renkli videolarına sık sık denk geliyoruz. Aralarından bazıları gezmek için hiç paraya ihtiyaç olmadığını, otostop çekerek ya da günlük işler yaparak rahatlıkla dünyayı gezebileceklerini iddia ederek insanları bu konuda umutlandırıyor. Fakat elbette günlük yaşamımızı bile zor idame ettirirken bunun nasıl mümkün olacağı pek de kafalara yatmıyor.

Kendisi de yurt dışında yaşayan 'omerudesuuu' isimli içerik üreticisi, bu aşırı umutlu konuşan gezginler hakkında konuştu. Her ülkede yemek yemeniz, ulaşım sağlamanız gerektiğini vurgulayan Ömer Tekçi, işin gerçek yüzünü anlattı.