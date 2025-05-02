Bir İçerik Üreticisi, Piramit Yapımında Çalışan İşçilerin Ücretini Yapay Zeka ile Bugünkü Kura Uyarladı

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/191807...
Yeni yıla girerken duyurulan asgari ücret miktarı, genel anlamda beklentileri karşılamadı. Bu durum, çeşitli kesimlerden tepkileri de beraberinde getirdi. 2024 yılında 17.002,12 TL olan asgari ücret 2025'te, %30'luk zam ile 22.104,67 TLolarak belirlenmişti.
Bir içerik üreticisi, Mısır'da piramit yapımında çalışan işçilerin aldığı ücreti günümüz kuruna uyarladı. Ortaya çıkan sonuç ise izleyenlerin sinirini bozdu.
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Bilinene göre piramit yapımında çalışan işçiler günde 4-5 litre kadar bira, ekmek, soğan, sarımsak gibi temel gıdalarını alıyordu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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