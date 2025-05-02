Bir İçerik Üreticisi, Piramit Yapımında Çalışan İşçilerin Ücretini Yapay Zeka ile Bugünkü Kura Uyarladı

Bu ürünlerin fiyatları günümüzdeki ücretlere göre hesaplandığında günlük kazançları 692,5 TL oluyor. Bu da hemen hemen günümüz asgari ücretini yakın bir ücret bildiğiniz üzere. Doğal olarak bu hesap, özellikle asgari ücret ile çalışanları uzun uzun düşündürdü. Ayrıca günümüzde yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı biliniyor.