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Bir İçerik Üreticisi, Piramit Yapımında Çalışan İşçilerin Ücretini Yapay Zeka ile Bugünkü Kura Uyarladı

Bir İçerik Üreticisi, Piramit Yapımında Çalışan İşçilerin Ücretini Yapay Zeka ile Bugünkü Kura Uyarladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 16:25

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Yeni yıla girerken duyurulan asgari ücret miktarı, genel anlamda beklentileri karşılamadı. Bu durum, çeşitli kesimlerden tepkileri de beraberinde getirdi. 2024 yılında 17.002,12 TL olan asgari ücret 2025'te, %30'luk zam ile  22.104,67 TLolarak belirlenmişti. 

Bir içerik üreticisi, Mısır'da piramit yapımında çalışan işçilerin aldığı ücreti günümüz kuruna uyarladı. Ortaya çıkan sonuç ise izleyenlerin sinirini bozdu.

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/191807...
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Bilinene göre piramit yapımında çalışan işçiler günde 4-5 litre kadar bira, ekmek, soğan, sarımsak gibi temel gıdalarını alıyordu.

Bilinene göre piramit yapımında çalışan işçiler günde 4-5 litre kadar bira, ekmek, soğan, sarımsak gibi temel gıdalarını alıyordu.

Bu ürünlerin fiyatları günümüzdeki ücretlere göre hesaplandığında günlük kazançları 692,5 TL oluyor. Bu da hemen hemen günümüz asgari ücretini yakın bir ücret bildiğiniz üzere. Doğal olarak bu hesap, özellikle asgari ücret ile çalışanları uzun uzun düşündürdü. Ayrıca günümüzde yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı biliniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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