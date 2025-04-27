Türkiye'de 79 Bin TL'ye Satılan Neredeyse Hurda Yığını Araba Yerine ABD'de Hangi Arabaları Alabilirsiniz?

Son zamanlarda ülkemizdeki her sektörde önemli bir fiyat artışı gözlemleniyor. Özellikle emlak ve otomotiv sektörleri, bu durumdan en fazla etkilenenler arasında. Bu sektörlerdeki fiyatların yükselmesi, hem sektör profesyonellerini hem de tüketicileri doğrudan etkiliyor.

Bir içerik üreticisi, Türkiye'de 79 bin TL'ye satılan ve neredeyse hurda yığını olan araba yerine ABD'de neler alınabileceğini gösterdi. Ortaya çıkan fark sinir bozdu.