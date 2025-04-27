Türkiye'de 79 Bin TL'ye Satılan Neredeyse Hurda Yığını Araba Yerine ABD'de Hangi Arabaları Alabilirsiniz?

Son zamanlarda ülkemizdeki her sektörde önemli bir fiyat artışı gözlemleniyor. Özellikle emlak ve otomotiv sektörleri, bu durumdan en fazla etkilenenler arasında. Bu sektörlerdeki fiyatların yükselmesi, hem sektör profesyonellerini hem de tüketicileri doğrudan etkiliyor.
Bir içerik üreticisi, Türkiye'de 79 bin TL'ye satılan ve neredeyse hurda yığını olan araba yerine ABD'de neler alınabileceğini gösterdi. Ortaya çıkan fark sinir bozdu.
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Ekonomik krizin bir sonucu olarak ortaya çıkan fırsatçılık da bu fiyatların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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