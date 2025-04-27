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Türkiye'de 79 Bin TL'ye Satılan Neredeyse Hurda Yığını Araba Yerine ABD'de Hangi Arabaları Alabilirsiniz?

Türkiye'de 79 Bin TL'ye Satılan Neredeyse Hurda Yığını Araba Yerine ABD'de Hangi Arabaları Alabilirsiniz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 15:01

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda ülkemizdeki her sektörde önemli bir fiyat artışı gözlemleniyor. Özellikle emlak ve otomotiv sektörleri, bu durumdan en fazla etkilenenler arasında. Bu sektörlerdeki fiyatların yükselmesi, hem sektör profesyonellerini hem de tüketicileri doğrudan etkiliyor.

Bir içerik üreticisi, Türkiye'de 79 bin TL'ye satılan ve neredeyse hurda yığını olan araba yerine ABD'de neler alınabileceğini gösterdi. Ortaya çıkan fark sinir bozdu.

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Ekonomik krizin bir sonucu olarak ortaya çıkan fırsatçılık da bu fiyatların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.

Ekonomik krizin bir sonucu olarak ortaya çıkan fırsatçılık da bu fiyatların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.

Ekonominin dengesiz olduğu dönemlede, fırsatçılık eğilimlerinin de artar. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde etkin bir rol oynar. Zira, belirsizlik dönemlerinde insanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme eğilimleri artar ve bu da piyasada fiyat dalgalanmalarına yol açar. Bu da baştan aşağı bir sektörü yeniden şekillendirebilir. Bu nedenle, ekonomik kriz dönemlerinde fırsatçılığın önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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