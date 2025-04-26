Sokak Röportajı'nda Yapılan Yolları Öven Vatandaş "200 TL'ye Yağ Alabiliyor musun?" Sorusunu Duyunca Kaçtı

Sokak röportajları, çeşitli düşüncelerin paylaşılma alanı olurken, aynı zamanda anlaşmazlıkların kıvılcımını da ateşleyebiliyor. İnsanların düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayan sokak röportajları, bu çeşitlilik içerisinde zaman zaman anlaşmazlıkların da fitilini de ateşleyebiliyor.
Sokağın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında bir vatandaş yapılan yolları överken, başka bir vatandaştan beklemediği bir soru geldi. Soruya cevap vermeden hızla uzaklaşan vatandaşın o anları sosyal medyada gündem oldu.
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Yapılan yolları öven vatandaş "İzmir’den İstanbul’a 800 liraydı." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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