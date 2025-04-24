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Ece Üner Kandilli Rasathanesi'nde Gerçekleştirilen 'İstanbul Depremi' Toplantısı Hakkında Konuştu

Ece Üner Kandilli Rasathanesi'nde Gerçekleştirilen 'İstanbul Depremi' Toplantısı Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 20:10

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan deprem olayının hemen ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Tanıtım Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) hiçbir yetkili bu önemli toplantıya davet edilmedi. 

Ece Üner bu durumu 'Yetkililer depreme el ele hazırlıktan bahsederken, İstanbul'daki toplantıya İBB çağrılmıyor. Kriz yönetiminde olması gerekenler Silivri'de. 'El ele' dendi ama 'tek el' oldu!” sözleriyle eleştirdi.

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Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen deprem, büyük İstanbul depremini akıllara getirdi.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen deprem, büyük İstanbul depremini akıllara getirdi.

Şehri depreme karşı hazırlamak ile görevli 3 isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Tayfun Kahraman ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün hapiste olması ise yaşananlar üzerine endişeleri daha da artırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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