Ece Üner Kandilli Rasathanesi'nde Gerçekleştirilen 'İstanbul Depremi' Toplantısı Hakkında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan deprem olayının hemen ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Tanıtım Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) hiçbir yetkili bu önemli toplantıya davet edilmedi.

Ece Üner bu durumu 'Yetkililer depreme el ele hazırlıktan bahsederken, İstanbul'daki toplantıya İBB çağrılmıyor. Kriz yönetiminde olması gerekenler Silivri'de. 'El ele' dendi ama 'tek el' oldu!” sözleriyle eleştirdi.