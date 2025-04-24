onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Depreme Röportajı Sırasında Yakalanan Sarp Kuray'ın Aşırı Rahat Anları Kameraya Yansıdı

Depreme Röportajı Sırasında Yakalanan Sarp Kuray'ın Aşırı Rahat Anları Kameraya Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 16:53

İçerik Devam Ediyor

Büyük İstanbul depremi üzerine konuşurken, geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen deprem yürekleri ağzılara getirdi. Pek çok artı sarsıntının yaşandığı depremde İstanbullular geceyi dışarda geçirdi. Okullar da tatil edilinde pek çok kişi şehri terk etti. Deprem anında kameralara birbirinden ilginç görüntüler de yansıdı. 

Eski siyasetçi Sarp Kuray, depreme röportaj verdiği sırada yakalandı. Deprem karşısında son derece soğuk kanlı olan Kuray'ın, rahat bir şekilde ayakkabı çekeceğini alarak yavaş yavaş dışarı çıkmaya hazırlandığı anlar kameraya yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Röportaj anında depremin başlamasıyla evdekiler paniğe kapılsa da Kuray'ın rahatlığı diğerlerine de yansıdı.

Röportaj anında depremin başlamasıyla evdekiler paniğe kapılsa da Kuray'ın rahatlığı diğerlerine de yansıdı.

Depremin durması ile dışarı çıkmaya hazırlanırken bile sakinliğini korurken depremle ilgili 'Hiçbir şey olmadı, canavar gibi geldi geçti. Burayı yıkamadı. Vay anasına ne vurdu ya.' yorumlarında bulundu. O anları kızı, gazeteci Zeynep Kuray paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginiz çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın