Depreme Röportajı Sırasında Yakalanan Sarp Kuray'ın Aşırı Rahat Anları Kameraya Yansıdı

Büyük İstanbul depremi üzerine konuşurken, geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen deprem yürekleri ağzılara getirdi. Pek çok artı sarsıntının yaşandığı depremde İstanbullular geceyi dışarda geçirdi. Okullar da tatil edilinde pek çok kişi şehri terk etti. Deprem anında kameralara birbirinden ilginç görüntüler de yansıdı.
Eski siyasetçi Sarp Kuray, depreme röportaj verdiği sırada yakalandı. Deprem karşısında son derece soğuk kanlı olan Kuray'ın, rahat bir şekilde ayakkabı çekeceğini alarak yavaş yavaş dışarı çıkmaya hazırlandığı anlar kameraya yansıdı.
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Röportaj anında depremin başlamasıyla evdekiler paniğe kapılsa da Kuray'ın rahatlığı diğerlerine de yansıdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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