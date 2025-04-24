Depreme Röportajı Sırasında Yakalanan Sarp Kuray'ın Aşırı Rahat Anları Kameraya Yansıdı

Depremin durması ile dışarı çıkmaya hazırlanırken bile sakinliğini korurken depremle ilgili 'Hiçbir şey olmadı, canavar gibi geldi geçti. Burayı yıkamadı. Vay anasına ne vurdu ya.' yorumlarında bulundu. O anları kızı, gazeteci Zeynep Kuray paylaştı.